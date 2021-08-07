لمن تخلف.. بنك ناصر يبدأ صرف معاشات أغسطس غدا

يبدأ بنك ناصر الاجتماعي، غدا الأحد، صرف معاشات من تخلف عن الصرف خلال الأيام الماضية، بناء على توجيهات نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي.

ويتم الصرف عبر ماكينات الصراف الآلي ومنافذ شركة "فوري" لتكنولوجيا البنوك والدفع الإلكتروني مع اتخاذ كافة التدابير والإجراءات وتوفير أدوات التعقيم لمنع انتشار فيروس كورونا وحماية العملاء والعاملين بالبنك وتيسير عملية الصرف، من أكثر من 300 منفذ على مستوى الجمهورية.

وأكد البنك أنه تم تقسيم شرائح المعاشات منذ بداية شهر أغسطس، منعا للتكدس والزحام، حيث تم صرف الشريحة الأولى لمن يتقاضى اقل من 1000 جنيه، و الشريحة الثانية اقل من 2000 جنيه، اما الشريحة الثالثة فتم الصرف لمن يتقاضى اقل من 3000 آلاف جنيه.

وفى سياق متصل، تواصل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، صرف معاشات أغسطس، من خلال "محافظ" الهاتف المحمول، تيسيرًا على أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، وتلبية لاحتياجات المواطنين ودعم الشمول المالي وعملية التحول الرقمي.

وأكد اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية، أن الدولة تعمل على التوجه نحو الميكنة وتقليل الاعتماد على الأوراق النقدية، ونشر استخدام القنوات والبدائل الإلكترونية، لخدمة أكثر من 10.5 مليون مستفيد من المعاشات.

وأضاف أن الهيئة تعمل على إتاحة قنوات صرف متعددة لجميع أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم سواء من خلال ماكينات الصراف الآلي، أو بنك ناصر أو من خلال البريد وفقًا لشرائح الصرف وغيرها من الوسائل الأخرى التى تتيح عملية الصرف.

وأوضح أن الدولة تعمل على التحول من التعامل بالبطاقات البلاستيكية الحالية التي تحمل شعار الهيئة ويتم قبولها على شبكة "1-2-3" والتي تدعم عمليات السحب النقدي فقط إلى أحد منتجات الجهاز المصرفي المتطورة ومنها المحافظ الإلكترونية من الهاتف المحمول والتي تدعم السبل المختلفة للاستخدام سواء المشتريات من خلال نقاط البيع الإلكترونية أو المشتريات عبر المواقع والتطبيقات الإلكترونية، وكذلك جميع عمليات الشراء من المحال التجارية بالإضافة إلى سداد كافة الاستحقاقات الحكومية وغيرها.