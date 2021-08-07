برلماني يطالب بأولوية تطعيم أساتذة الجامعات والمدارس ضد كورونا

قبل بدء العام الدراسي..

طالب الدكتور أيمن أبوالعلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بضرورة الانتهاء من تطعيم كافة أعضاء هيئة التدريس بالجامعات والمدارس والعاملين بالقطاع التعليمي، بلقاح كورونا، خلال شهر أغسطس وسبتمبر، قبل بدايه العام الدراسي الجديد.

وقال أبوالعلا، إنه لابد من منح كافة أعضاء هيئة التدريس، أولوية في الحصول علي اللقاح، خلال الشهر الحالي والمقبل، مشيرا إلى أهمية حصول تلك الفئة علي اللقاح قبل بداية العام الدراسي الجديد، حيث أن حصولهم علي اللقاح، يقلل نسبة الإصابات المتوقعة في الجامعات والمدارس، باعتبارها أماكن تشهد تجمعات كبيرة يوميا.

وأضاف وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب: "كلما كان هناك التزام بالإجراءات الاحترازية والحصول على اللقاح، كلما كان هناك ضمانة أكبر للبدء في العام الدراسي بشكل مستقر وبحضور الطلاب".

واختتم رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية: "نتمنى عاما دراسيا خاليا من كورونا، بفضل الالتزام بالإجراءات الاحترازية والحصول على اللقاح".