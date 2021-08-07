حملات مكثفة بأسيوط لرفع المخلفات والقمامة من الشوارع والميادين

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على متابعته المستمرة لجهود منظومة النظافة بمراكز وأحياء المحافظة ومتابعة التقارير اليومية للأعمال لضمان سير العمل وتلبية احتياجات المواطنين.

وأضاف أنه يتم تنظيم حملات النظافة ورفع تجمعات القمامة بالقرى والمراكز وتحت إشراف وتنفيذ رؤساء المراكز والاحياء وبمشاركة كافة القطاعات لتحسين منظومة النظافة.

رفع المخلفات والقمامة

وأوضح أنه تدعيم قطاع النظافة بالمراكز والاحياء بأحدث المعدات من حاويات ومكابس لرفع القمامة وتجميعها من الشوارع والميادين، بالإضافة إلى الاستعانة بسيارة شفط الأتربة، تنفيذا لخطة المحافظة في رفع كفاءة الشوارع والميادين والنهوض بمنظومة النظافة والتجميل.

رفع المخلفات والقمامة

وأشار محافظ أسيوط الى أنه تلقى تقريرا عن تنفيذ عدة حملات نظافة ورفع المخلفات بمركز أسيوط تحت إشراف حسنى درويش رئيس المركز والبدارى تحت إشراف محمد حسن رئيس المركز وبمركز ساحل سليم تحت إشراف أسامة سحيم رئيس المركز ونوابه وبمركز الفتح تحت إشراف عبد الرؤوف النمر رئيس المركز ونوابه بالاستعانة بمعدات الإنقاذ السريع وسيارات الكنس الآلي ومعدات شفط الأتربة وغيرها من معدات النظافة وذلك في إطار تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وإضفاء المظهر الجمالي على الشوارع والميادين بالمحافظة.

رفع المخلفات والقمامة

وأضاف المحافظ أنه تم تنفيذ حملات نظافة ورفع المخلفات وصيانة اعمدة الكهرباء وصيانة الكشافات بالطريق السريع وشارع الجمهورية بساحل سليم فضلا عن أعمال تسوية الشوارع الرئيسية والفرعية بالمدينة، كما نفذ رئيس مركز ومدينة أسيوط حملة مكبرة للنظافة وتسوية وتمهيد الطرق التى تم الانتهاء من توصيل اعمال الصرف الصحى بها حيث تم تمهيد طريق موشا — ريفا الغربي بمشاركة الحملة الميكانيكية بالوحدة المحلية لقرية موشا وتسوية الطرق الرئيسية بالقرية وذلك في إطار تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وإضفاء المظهر الجمالي على الشوارع والميادين بالمحافظة.

رفع المخلفات والقمامة

وأوضح محافظ أسيوط انه يجرى تنظيم حملات مكثفة للنظافة ورفع المخلفات بكافة مراكز ومدن المحافظة بواسطة معدات النظافة الجديدة التي تم ضمها مؤخرا للمنظومة والتي يبلغ عددها 24 معدة شفط الأتربة والتى تم توزيعها على مختلف المراكز والمدن بنطاق المحافظة للمشاركة في منظومة النظافة والتخلص من الأتربة والمخلفات بالإضافة الى تدعيم بعض المراكز والأحياء بعدد 112 حاوية لتجميع المخلفات من الشوارع والميادين، على أن يتم تنظيم حملات مستمرة بمختلف قرى ومراكز المحافظة للنظافة ورفع المخلفات والأتربة من الشوارع والميادين ومنع تراكمات القمامة مشيرًا إلى اهتمام المحافظة بهذا القطاع الهام تماشياً مع سياسة الدولة في الاهتمام بتقديم خدمات أفضل للمواطنين في كافة القطاعات خاصة منظومة النظافة للحفاظ على البيئة العامة وصحة المواطنين.

رفع المخلفات والقمامة

رفع المخلفات والقمامة