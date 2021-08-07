السبت 07 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

سميحة أيوب تكشف حقيقة نقلها للمستشفى في حالة خطيرة

سميحة أيوب
سميحة أيوب

كشفت الفنانة الكبيرة سميحة أيوب عن الحالة الصحية بعد انتشار مجموعة من الأخبار خلال الساعات الماضية تفيد بتدهور حالتها الصحية ونقلها لأحد المستشفيات من أجل تلقي العلاج بعد تراجعها بشكل كبير.

الحالة الصحية للفنانة سميحة أيوب

وخرجت الفنانة الكبيرة لتنفي كل تلك الأخبار من خلال الصفحة الرسمية لها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وكتبت في منشورها، “الحمد لله بخير، جرح صغير في أيدي وخلاص بدء يلم أنا في البيت مش في المستشفى، أنا بشكر كل الناس اللي اتخضت عليا، وبشكر الناس اللى سمعت ومعرفتش توصلي وبطمن الحبايب من خلال الصفحة الحمدلله قدر ولطف”.

وحاول عدد كبير من الوسط الفني وجمهور ومتابعي الفنانة الكبيرة الاطمئنان على حالتها من خلال التعليقات المختلفة عبر حسابها الشخصي على فيس بوك للسؤال عن حالتها الصحية حتى ردت عليهم بالمنشور السابق وهو ما أنهى كل الأخبار الواردة بشأن تدهور حالتها الصحية بشكل كبير ودخولها المستشفى في حالة صحية صعبة للغاية كما انتشر مؤخرا.

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آخر أعمال الفنانة سميحة أيوب

وكانت آخر أعمال الفنانة الكبيرة سميحة أيوب خلال الموسم الرمضاني الماضي من خلال  مسلسل " الطاووس"، بطولة النجم جمال سليمان، وسيدة المسرح العربي سميحة أيوب، وسهر الصايغ، وأحمد فؤاد سليم ،هبة عبد الغني، رانيا محمود ياسين، وهالة فاخر، وخالد عليش، وعابد عناني، ومها نصار، والفنانة الشابة فرح الزاهد، ، سيناريو وحوار كريم الدليل، وإشراف على الكتابة المؤلف محمد ناير، وإخراج رؤوف عبد العزيز.

وناقش المسلسل قضايا التحرش والاغتصاب، وتدخل أصحاب النفوذ والشباب الأثرياء المدللون ممن لا يحترمون القانون ويقومون بانحرافات سلوكية، بعد تورط أحدهم في هذه القضية التي اعتبرها العمل الدرامي إحدى أبرز الأزمات التي يعاني منها أي مجتمع.

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