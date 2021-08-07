«شهيدة غدر الصحاب».. قصة مقتل «فتاة المول» على يد صديقتها تتصدر «تويتر»

تصدر هاشتاج «شهيدة الغدر» تريند تويتر، وذلك بعدما قتلت فتاة تدعى نجلاء نعمة الله من كفر الدوار بالبحيرة على يد صديقتها التي انتقمت منها غدرا بسبب الغيرة.

سرد مغردون تويتر: "نجلاء كانت زي أي بنت حابة تعتمد على نفسها وتساعد أهلها فاشتغلت سكرتيرة في عيادة دكتور عيون، تخرجت أخيرا وفرحانة بتخرجها 23 سنة لسه وردة بتبتدي حياتها، اللي يعرفوها قالوا إنها معروفة بحب الخير وجبر الخواطر ومساعدة الناس المحتاجة، كانت بتنزل توزع بطاطين في عز الشتا ولحمة في العيد وقبل ما تموت كانت بتجهز هدية لصاحبتها عشان عيد ميلادها".

واستكمل رواد "تويتر" في قصتهم التي انتشرت حتى عنوان "شهيدة الغدر": "نجلاء هي وصاحبتها نورهان كانوا بيشتغلوا في نفس العيادة ، كانت مآمنة ليها وبتحبها وبتساعدها بس للأسف الثانيه مكنش جواها غير كل حقد وشر رغم القصايد اللي كانت بتكتبها عن قد ايه بتحب نجلاء وإن دي الوحيدة اللي طلعت بيها من الدنيا، كانت عايزة تاخد مكانها في العيادة وتبقى الوحيدة اللي بتشتغل هناك ولما عرفت إن نجلاء قبضت فلوس جمعية داخلها اتفقت مع قريبها وصاحبه إنهم ييجوا يسرقوها ويقتلوها.. ضربوها وخنقوها بالايشارب

اللي كانت لابساه في أماكن متفرقة في جسمها وكل ده وهي بتستنجد بصاحبة عمرها وبتقولها حرام عليكي حوشي عني بتستنجد باللي دبرت وخططت لقتلها واعترفت إنها عملت كدا بدافع الانتقام لأن نجلاء كانت بتدرس وتشتغل في نفس الوقت وكانت بتشيل مكانها في العيادة أيام الامتحانات.. وكأنها بتقول اشمعنا هي ناجحة في كل حاجة وأنا لأ".

وخلال تحقيقات المباحث اعترفت "نورهان" المتهمة بقتل صديقتها بأنها في سبيل الحصول على وظيفة صديقتها، استعانت باثنين، أحدهما قريب لها والآخر صديقه، مقيمين بقرية البسلقون، بدائرة مركز كفر الدوار، وخططت لارتكاب الواقعة نظير مبلغ مالي لكل منهما، وأقدموا على تنفيذ الجريمة سويا أثناء تواجد المجني عليها داخل العيادة.

وتابعت المتهمة، أنها خططت للجريمة ودبرت لها، وجلست مع الضحية قبل ارتكاب الجريمة داخل العيادة، في الوقت الذي أحضرت فيه الضحية للمتهمة كوبا من العصير «واجب الضيافة»، وجلستا يتبادلان الحديث، وأثناء ذلك أرسلت المتهمة لشريكيها في الجريمة، رسالة مفادها «العيادة خالية»، فتوجها إليها على الفور، وقامت صديقة المجني عليها بمغافلة الضحية، بينما قاما المتهمان اللذان ادعيا أنهما مريضان، بمحاولة سرقة مبلغ مالي منها، وفي ذلك الوقت اكتشفت الضحية ذلك، وحاولت الصراخ، إلا أنهم قاموا بتكميم فمها، وارتكبوا جريمتهم وتركوها وسط بركة دماء.

وأحال قسم شرطة كفر الدوار بمحافظة البحيرة، أوراق القضية والمتهمين إلى نيابة كفر الدوار العامة، لمباشرة التحقيقات واستجواب المتهمين، في الوقت الذي تجمع فيه أقارب الضحية أمام مبنى النيابة العامة، انتظارًا لأخذ أقوالهم في القضية، وطالبوا بالقصاص العادل من المتهمين، والثأر لفتاة بريئة كل ذنبها أنها وثقت وأحبت صديقتها وأخلصت لها.

واقعة مقتل فتاة المول

واقعة مقتل فتاة المول

واقعة مقتل فتاة المول

واقعة مقتل فتاة المول

واقعة مقتل فتاة المول