298 إصابة جديدة بكورونا فى أرمينيا

سجل المركز الوطني لمكافحة الأمراض والوقاية منها في أرمينيا، اليوم السبت، 298 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، ليبلغ إجمالي الإصابات في البلاد 231 ألفًا و923 إصابة.

وأوضح المركز، حسبما أوردت وكالة أنباء (أرمنبرس) الأرمينية، أن 218 شخصًا تماثلوا للشفاء ليصل إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 221 ألفًا و43 متعافى.. مشيرًا إلى تسجيل 5 حالات وفاة إثر الإصابة بالفيروس لتبلغ حصيلة الوفيات 4 آلاف و641 حالة منها ألف و124 شخصًا توفوا لإصابتهم بأمراض أخرى.

ترتيب إصابات كورونا على مستوى العالم

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها كمضاد فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، تليها الولايات المتحدة، ثم الاتحاد الأوروبي، والهند، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وتركيا، والمكسيك، وإندونيسيا، وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

إرشادات منظمة الصحة العالمية

وقالت منظمة الصحة العالمية، إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد ويتم الآن تقديم لقاحات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول و مناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

ويبلغ حاليًا إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بـ"كوفيد-19" في بر الصين الرئيسي 92066، في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتًا عند 4636.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.