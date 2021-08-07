غدا.. «الزراعة» تنظم دورة تدريبية لتربية الأرانب

ينظم معهد بحوث الإنتاج الحيوانى بوزارة الزراعة، ممثلا في قسم بحوث تربية الأرانب والرومي والطيور المائية، دورة تدريبية بعنوان ”تربية الأرانب للمستثمرين”، في الفترة من الأحد ١٥ أغسطس حتى الخميس ١٩ أغسطس.

وقال الدكتور علاء الطحان، مدير معهد الإنتاج الحيواني في تصريحات صحفية السبت، إن محاور الدورة تتناول أهمية إنتاج الأرانب وسلالاتها وتأسيس وإنشاء مزارع الأرانب والعمليات اليوميه في المزرعة والأمراض في الأرانب.

وأضاف "الطحان ، أن الدورة تتناول أيضا نظم الإنتاج واقتصاديات تسويق الأرانب والتناسل والتغذية في الأرانب ورعاية إناث الأرانب أثناء موسم التلقيح، مشيرا إلى إنه سيتم تنظيم زيارة مزرعة أرانب تابع للمعهد بالتنسيق مع المتدربين وتمنح شهادة معتمدة للمتدرب.

يذكر أن معهد بحوث الإنتاج الحيوانى هو أحد المعاقل البحثية التابعة لمركز البحوث الزراعية جناح البحوث التطبيقية بوزارة الزراعة المصرية، ويرجع تاريخ المعهد إلى عام 1908 منذ أن أنشئ قسماً مستقلاً لتربية الحيوان، حيث كانت مسئولياته فى هذا الوقت محدودة بإجراء الأنشطة والبحوث المتعلقة بتربية الجاموس والأبقار والفصيلة الخيلية؛ ومنذ عام 1921 ضم إلى وزارة الزراعة كفرع لتربية الحيوان، وفى عام 1939 تم تحويل هذا الفرع إلى إدارة لتربية الحيوان والدواجن ثم إلى إدارة الإنتاج الحيوانى فى عام 1944 وفى بداية الخمسينيات تم تحويله إلى إدارة عامة للإنتاج الحيوانى واستمر حتى إنشاء مركز البحوث الزراعية عام 1971 حيث تحول إلى معهدا لبحوث الإنتاج الحيوانى.

ويساهم المعهد في رفع نصيب الفرد من البروتين الحيوانى الأمن والعمل على رفع مستوى معيشة المزارعين خاصة صغار المربيين والمرأة الريفية وتعظيم التكامل مع الإنتاج النباتي والاستخدام الأمثل للمصادر الطبيعية من أرض ومياه وبما يحافظ على البيئة.

