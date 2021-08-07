السبت 07 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بعد إصابة أحد موظفيه بكورونا.. «جونسون» لن يخضع للعزل الطبي

رئيس الوزراء البريطاني
رئيس الوزراء البريطاني

قال مكتب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن جونسون، لا يحتاج إلى عزل نفسه بعد ثبوت إصابة أحد موظفيه بفيروس كورونا خلال رحلة إلى اسكتلندا في الآونة الأخيرة.

وكان جونسون قد زار كلية للشرطة في فايف يوم الأربعاء، ومحطة لتوليد الطاقة بالرياح قبالة أبردينشير يوم الخميس.

وأفادت وسائل إعلام محلية أن أحد موظفيه الذين رافقوه إلى كلية الشرطة وسافر معه جوا تأكدت إصابته بفيروس كورونا.

وقال متحدث باسم رئاسة الوزراء "يتفقد رئيس الوزراء بانتظام مواقع في جميع أنحاء المملكة المتحدة، وجميع جوانب الزيارات تجري بما يتماشى مع الإرشادات الخاصة بكوفيد".

وأضاف "لم يتواصل رئيس الوزراء عن كثب مع أي شخص ثبتت إصابته".

 

ترتيب إصابات كورونا على مستوى العالم 

 

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها كمضاد فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، تليها الولايات المتحدة، ثم الاتحاد الأوروبي، والهند، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وتركيا، و المكسيك، و إندونيسيا، و روسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

 

إرشادات منظمة الصحة العالمية

 

وقالت منظمة الصحة العالمية، إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد ويتم الآن تقديم لقاحات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"  في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا و اليمن.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول و مناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

ويبلغ حاليًا إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بـ"كوفيد-19" في بر الصين الرئيسي 92066، في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتًا عند 4636.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.
 

الولايات المتحدة روسيا المملكة المتحدة رئيس الوزراء الصين

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وائل لطفي

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