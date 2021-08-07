السبت 07 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

خطة لمواجهة أزمة الصرف الزراعى بسيوة

تفقد واحة سيوة
تفقد واحة سيوة

تواصل وزارة الموارد المائية والري، تنفيذ خطة أعمال لتطوير منظومة الري والصرف بواحة سيوة، والتي تهدف لوضع حلول جذرية لمشكلة زيادة الملوحة ومياه الصرف الزراعي، بالإضافة إلى تقييم حالة الآبار الجوفية والمصارف والبرك ومحطات الرفع وغلق الآبار العشوائية، تمهيدًا للبدء فى الإجراءات التنفيذية لتطوير منظومة الرى والصرف بالواحة.

 

خطة لتنمية واحة سيوة وتطوير البحيرات والآبار وعيون المياه

 

وتفقد الدكتور أسامة الظاهر رئيس قطاع المياه الجوفية بوزارة الموارد المائية والري، عدد من الجسور القاطعة على بركة سيوة، بالإضافة إلى الآبار العميقة ومنطقة الكاف، ومنطقة خفض المنسوب، وذلك في إطار خطة مشروع حل مشكلة برك الصرف الزراعي بواحة سيوة، وتطوير منظومة الرى والصرف بالواحة تحت مسمى مشروع "تطوير منظومة الآبار والمياه والصرف بواحة سيوة" خلال الفترة الحالية. 

كما عقد رئيس قطاع المياه الجوفية، السبت، لقاء مع المنتفعين بمنطقتي خفض المنسوب والكاف أثناء تفقد الاعمال، بحضور أحد شيوخ القبائل، حيث تم تفنيد كافة شواغل المنتفعين قبل البدء في تنفيذ الأعمال والتأكيد علي دور الوزارة في تنفيذ حلول جذرية لتحسين جودة مياه الري وحل مشكلة ارتفاع مناسيب برك الصرف الزراعي.

 

حلول جذرية لمشكلة زيادة الملوحة

 

وتم مناقشة خطة رفع توعية المنتفعين بضرورة استخدام طرق الري الحديث بالتنقيط في إطار تكاتف الجهود للخروج بأفضل النتائج وأكثرها فاعلية لنجاح المنظومة المزمع إقرارها بالواحة، والتى تستهدف وضع حلول جذرية لمشكلة زيادة الملوحة ومياه الصرف الزراعى بها، وتطوير ما بها من بحيرات وآبار وعيون طبيعية للمياه للحفاظ على الإنتاج الزراعى.

وبدأ قطاع المياه الجوفية في تنفيذ خطة لتنمية الواحة  بالواحة والتى تشتهر بزراعة محاصيل "الزيتون والنخيل"، حيث يتم تعلية وتدعيم وتكسية الجسور المشتركة بين المصارف وبركة سيوة، للتغلب على مشكلة الملوحة والصرف الزراعي بها فى إطار خطة العام الجديد. 

الرى عيون مياه الصرف تطوير البحيرات المياه الجوفية وزارة الموارد المائية والري

رئيس التحرير

وائل لطفي

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