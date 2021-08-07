حبس المتهمين بقتل فتاة المول 4 أيام على ذمة التحقيقات

قرر المستشار أحمد عادل، رئيس نيابة كفر الدوار قبل حبس المتهمين الثلاثة بقتل سكرتيرة طبيب العيون بالمول التجارى بمدينة كفر الدوار أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

وتبين من التحقيقات قيام صديقة المجنى عليها بالاستعانة بـ شابين أحدهما قريب المجنى عليها، بعد أن أوهمتهما بوجود مبلغ مالي كبير معها سيقومون بالاستيلاء عليه وسرقة مصوغاتها الذهبية.

اعترافات المتهمين

اعترف المتهمين أمام النيابة العامة قيامهم بسرقة مبلغ ١٢٠٠ جنيه وسلسلة ذهبية وخاتم من المجنى عليها.

وأضافوا أنهم وضعوا مادة مخدرة للمجني عليها فى “مج” به عصير، إلا أنها لم تتناوله، فقاموا بالإجهاز عليها، وخنقها بالايشارب الذى كانت ترتديه، ثم بادروها بعدة ضربات على الرأس حتى خارت قواها وقاموا بسرقة ما بحوزتها من أموال وهى مبلغ ١٢٠٠ جنيه، وسلسلة ذهبية وخاتم ذهب.

وتمكن ضباط مباحث مديرية أمن البحيرة، من كشف لغز العثور على جثة ممرضة داخل عيادة طبيب عيون بمدينة كفر الدوار، حيث تبين أن وراء ارتكاب تلك الجريمة المؤسفة صديقة المجنى عليها، بمساعدة اثنين من بلدتها، من أجل العمل بعيادة الأسنان مكانها.

“حرام عليكي .. حوشى عني”، كانت آخر كلمات “نجلاء بدوي”، صاحبة الـ 25 عامًا ضحية الغدر بمدينة كفر الدوار، على يد صديقتها التي استعانت بشخصين لسرقتها للحصول على مكانها في العمل بعيادة طبيب عيون.

وتوصل فريق البحث الجنائي المكلف لكشف غموض الحادث، إلى أن وراء قتل المجني عليها نجلاء بدوي، صديقتها وتدعى “نورهان” والشهيرة بـ”نور”، واثنين آخرين أحدهم من أقارب المتهمة يدعى ”محمد” وصديقه ”أحمد” مقيمين بمركز كفر الدوار، وأن الدفع وراء ارتكاب الجريمة هو السرقة و الانتقام من المجني عليها لرغبة صديقتها في العمل بدلا منها في العيادة وسرقتها.

بمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكاب الواقعة وقالت الأولى صديقة للمجني عليها إنه أثناء أداء المجني عليها الامتحانات بالكلية كانت تقوم بأعمالها فـي العيادة، ولرغبتها فـي الاستمرار بالعمل بالعيادة بدلاً منها قررت التخلص منها بقتلها، وفي سبيل ذلك استعانت بالثاني (أحد أقربائها) والذي استعان بالثالث لارتكاب الواقعة نظير مبلغ مالي لكلاً منهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.

وروت المتهمة الأولى في اعترافاتها: يوم الحادث ذهبت لـ “نجلاء“، في العيادة وجلست معها حوالي ربع ساعة، وأحضرت لي كوبًا من العصير، وتبادلنا الحديث ثم أرسلت لـ محمد وأحمد، رسالة بأن العيادة خالية فحضرا على الفور للعيادة على أنهم مرضى، وحاولت مغافلتها والحديث معها في موضوع خاص حتى يتمكن محمد وأحمد من سرقة الإيراد الخاص بالعيادة، ولكنها اكتشفت الأمر، وأثناء صراخها، قاموا بتكميم فمها حتى لا يسمع أحد صراخها.

وتابعت المتهمة، أن المجني عليها نجلاء، استغاثت بها أثناء قيام محمد وأحمد بالاعتداء عليها، ورددت عبارة “حرام عليكي حوشي عني”، مشيرة أن محمد وأحمد قاموا بخنق نجلاء وضربها على رأسها، وفور سقوطها على الأرض قمنا بالفرار من المكان.

وشهد مول شهير بمدينة كفر الدوار بالبحيرة جريمة مروعة داخل عيادة طبيب عيون، حيث أقدم المتهمون على قتل سكرتيرة الطبيب بطريقة بشعة، وقال شهود عيان إن المجني عليها تعرضت لحالة خنق وطعنات متفرقة عقب بلاغ من الأهالي يفيد العثور على سكرتيرة الطبيب المشار إليه، مقتولة وغارقة في بركة دماء داخل العيادة.