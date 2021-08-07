السبت 07 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محطة تل أبيب

الاحتلال الإسرائيلى يقصف عدة مواقع فى قطاع غزة ويلحق أضرارًا بالممتلكات

قصف
قصف

شنت طائرات حربية إسرائيلية، فجر اليوم السبت، سلسلة غارات على عدد من المواقع شرق مدينة غزة وشمال القطاع، وألحقت أضرارًا بممتلكات المواطنين.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن طائرة حربية إسرائيلية قصفت بصاروخين على الأقل موقعًا شرق حي التفاح شرق مدينة غزة، ما ألحق دمارًا بها وبالممتلكات المجاورة دون أن يبلغ عن إصابات في صفوف المواطنين.

وقصفت طائرة حربية بصاروخين موقعًا شرق بلدة جباليا شمالًا، وأوقعت به أضرارًا جسيمة، حيث هرعت مركبات الإطفاء للمكان، دون أن يبلغ عن إصابات.

كما قصفت طائرة حربية موقعًا شمال بلدة بيت لاهيا شمالًا، ما أدى إلى إلحاق أضرار مادية به، وبممتلكات المواطنين المجاورة.

وزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي أن القصف جاء ردًا على إطلاق بالونات من غزة صوب المستوطنات والمواقع الإسرائيلية المتاخمة للقطاع.

 

وفي سياق متصل، حملت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، الحكومة الإسرائيلية المسئولية الكاملة والمباشرة عن جريمة استشهاد مواطن فلسطيني برصاص قوات الاحتلال في مدينة نابلس، مطالبة المنظمات الحقوقية والإنسانية بتوثيق تفاصيلها لرفعها إلى محكمة الجنائية الدولية والمحاكم الوطنية المختصة، وللمنظمات والمجالس الأممية ذات الصلة.

وأدانت الوزارة- في بيان يوم أمس الجمعة، أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)- بأشد العبارات استشهاد المواطن عماد علي دويكات (37 عامًا) في بلدة بيتا جنوب نابلس خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، معتبرة أن "هذه الجريمة تأتي ردًا على الزيارة التي قام بها وفد الاتحاد الأوروبي للبلدة أمس".

وكان فلسطيني قد استشهد بالرصاص الحي، في وقت سابق من اليوم، وأُصيب 21 آخرون بالرصاص، و31 بالاختناق بالغاز المسيل للدموع خلال مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بيتا جنوب مدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة.

إسرائيل فلسطين جيش الاحتلال طائرات الاحتلال

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