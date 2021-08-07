يسرا اللوزي في حكاية جديدة بـ«إلا أنا» وتنتظر مسلسل جديد خارج سباق رمضان

وافقت الفنانة يسرا اللوزي بشكل مبدئي خلال الساعات الماضية على المشاركة في القصة الجديدة من مسلسل «إلا أنا» المقرر عرضه على شاشة دي إم سي، خلال الشهر الجاري، وتعتبر هي القصة الثانية من المسلسل المقرر عرضه عبر 6 قصص كل قصة مكونة من 10 حلقات تعرض خلال أسبوعين بواقع 5 حلقات أسبوعيًا.

ومن المقرر أن تبدأ يسرا اللوزي التصوير خلال أيام قليلة حيث تعرض قصتها الثانية خلال شهر ونصف من الآن بعد أن تعرض القصة الأولى خلال الأيام الأخيرة من شهر أغسطس الجاري.

واختارت الجهة المنتجة للعمل اسم بالورقة والقلم لتصويره وعرضه وهي من بطولة عدد من الشابات والشباب جار اختيارهم الآن للمشاركة في العمل والقصة من تأليف أمين جمال.

كما تقرأ يسرا اللوزي سيناريو مسلسل جديد للموسم الشتوي تشارك في بطولته كاملا وتحسم موقفها قريبا.

آخر أعمال يسرا اللوزي

وكان مسلسل “بين السما والأرض” هو آخر أعمال الفنانة يسرا اللوزي خلال رمضان الماضي حيث شارك في بطولته عدد كبير من النجوم، على رأسهم النجم هاني سلامة والنجمة يسرا اللوزي والنجمة درة والفنانة القديرة سوسن بدر، والفنان القدير أحمد بدير، والفنان محمد ثروت، ومحمد الليثي، وعدد آخر من النجوم، والمسلسل من تأليف إسلام حافظ، وإخراج محمد جمال العدل.

المسلسل من إنتاج شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي، عرض العمل خلال الموسم الرمضاني الماضي على شبكة قنوات أون من خلال 15 حلقة في النصف الأول من الشهر الكريم، ويليه مسلسل كوفيد 25 من بطولة النجم يوسف الشريف في تجربة مختلفة بالدراما الرمضانية المصرية من أجل عدم المط والتطويل وتقديم تجربة درامية مركزة.

وتنتظر يسرا اللوزي فيلمها الجديد “العنكبوت” من بطولة عدد كبير من النجوم بطولة الفنان أحمد السقا وظافر العابدين الذي يعرض خلال أيام قليلة.