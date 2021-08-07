رئيس جامعة القناة: قناة السويس الجديدة جزء من خطة اقتصادية طموحة

بعث الدكتور أحمد زكي، رئيس جامعة قناة السويس، برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة ذكرى إفتتاح قناة السويس الجديدة.

وقال زكي في برقيته: “بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن نواب رئيس الجامعة وعمداءها وأمين عام الجامعة ووكلاء الكلية وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وجميع العاملين بالجامعة، أتقدم بخالص التهاني القلبية مقرونة بأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد للرئيس عبدالفتاح السيسي مثمنا دور القناة كشريان ملاحي اقتصادي كبير، وشريك أكبر في التنمية الاقتصادية بمصر عامة ومنطقة القناة بشكل خاص، كما تقدم زكي بالتهنئة للمواطنين من أبناء الشعب المصرى العظيم، بمناسبة الذكرى السادسة لافتتاح قناة السويس الجديدة في السادس من أغسطس 2015”.

وأضاف رئيس الجامعة أن احتفال مصر بهذه المناسبة ينبع من منطلق الرغبة في أن يظل هذا الإنجاز ماثلاً أمام أعين المصريين والعالم، واستلهام روح التحدى والإصرار التي تسلح بها هذا الشعب العظيم لتحقيق الحلم، من خلال بأموال وطنية ومواصلة العمل ليل نهار بكل كفاءة واقتدار لإتمام هذا المشروع الضخم خلال عام واحد.

وأكد الدكتور أحمد زكي، أن إفتتاح قناة السويس الجديدة يعد جزءاً من خطة طموحة للاقتصاد المصرى، كما يشكل نواة لانطلاق العديد من المشروعات على ضفاف قناة السويس، والتى تهدف إلى خدمة حركة التجارة العالمية، وتوفير آلاف فرص العمل، وإقامة مجتمعات عمرانية جديدة، هذا إلى جانب إنشاء منطقة اقتصادية شاملة تضم العديد من الأنشطة الصناعية واللوجيستية وكذا أعمال المرافق والبنية الأساسية اللازمة وفى مقدمتها الطرق والأنفاق ومحطات الكهرباء.

كما بعث رئيس جامعة قناةالسويس، برقية تهنئة للفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس

وجاء في البرقية: “أتقدم بالتهنئة لجميع العاملين بهيئة قناة السويس بمناسبه ذكرى هذا الإنجاز الكبير”، مشيرا إلى أن اقتران اسم الجامعة بقناة السويس يعد أكبر دليل على الصلة الوثيقة التي تجمع بين الجامعة وهيئة قناة السويس التي تعد شريان الحياة لهذه المنطقة الواعدة.

وأكد رئيس الجامعة أن هذا المشروع العملاق بدأ يؤتي بثماره التي ستؤثر على الاقتصاد المصري بوجه عام ومواطني منطقة إقليم القناة وسيناء بشكل خاص.