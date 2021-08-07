السبت 07 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الحكومة البريطانية تنصح جميع مواطنيها بمغادرة أفغانستان على الفور

أفغانستان
أفغانستان

نصحت الحكومة البريطانية جميع رعاياها في أفغانستان بمغادرة البلاد بسبب "تدهور الوضع الأمني".
 

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي.ايه.ميديا" أنه تم تحديث موقع وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية البريطانية على شبكة الانترنت ، حيث نصح بعدم السفر إلى أفغانستان .
 

ويأتي هذا التغيير في النصيحة في ظل الاضطرابات المتزايدة التي تشهدها أفغانستان، مع اجتياح قوات طالبان لجميع أنحاء البلاد.
 

وقال الموقع: "ينصح جميع الرعايا البريطانيين في أفغانستان بالمغادرة الآن بوسائل تجارية. إذا كنت لا تزال في أفغانستان، ننصح بالمغادرة الآن بالوسائل التجارية بسبب تدهور الوضع الأمني".
 

وأضاف الموقع "مستوى المساعدة القنصلية الذي يمكن أن تقدمه السفارة البريطانية في أفغانستان محدود للغاية بما في ذلك أثناء الازمات. لا تعتمد على وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية البريطانية لتنفيذ عملية إجلاء من أفغانستان في حالات الطوارئ".
 

وأشار البيان إلى أنه: "عند ترتيب مغادرتك لأفغانستان، تأكد من تحديث وثائق السفر الخاصة بك وأن لديك التأشيرات اللازمة للسفر".

 

وأضاف البيان إن "الإرهابيين سيحاولون على الأرجح شن هجمات في أفغانستان. وأساليب الهجوم تتطور وتتزايد في التعقيد".
 

وقال: "عليكم ملاحظة أن هناك زيادة بشكل عام فى التهديد للمصالح الغربية في كابول. اتبعوا تعليمات السلطات المحلية. هناك تهديد كبير بالاختطاف في جميع أنحاء البلاد".
 

يشار إلى أن أفغانستان تم وضعها بالفعل على القائمة الحمراء للسفر من جانب الحكومة البريطانية بسبب وضع فيروس كورونا (كوفيد19-) في البلاد، إلا أن القتال اشتد في الأيام الأخيرة.

 

جدير بالذكر أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.

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