إسرائيل تقصف مواقع لحماس فى غزة ردا على إطلاق بالونات حارقة

نفّذت إسرائيل ضربات جوية ضد أهداف تابعة لحماس في غزة ليلا ردا على إطلاق بالونات حارقة من الجيب الفلسطيني تسببت بحرائق في جنوب إسرائيل، وفق ما أعلن الجيش في وقت مبكر السبت.



وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" الفرنسية، جاء في بيان للجيش الإسرائيلي أنه "ردا على الإطلاق المتواصل للبالونات الحارقة من غزة إلى إسرائيل خلال اليوم، قصفت مقاتلات تابعة لجيش الدفاع الإسرائيلي مجمّعا تابعت لحماس وموقعا لإطلاق الصواريخ".



وأضاف أن "موقع إطلاق الصواريخ كان يقع على مقربة من مناطق مدنية، ما يؤكد مجددا الكيفية التي تواصل حماس من خلالها تعريض المدنيين الفلسطينيين للخطر" ولم تصدر أي تقارير بعد عن سقوط ضحايا.





وأدت البالونات الحارقة إلى اشتعال أربعة حرائق الجمعة في منطقة إشكول قرب غزة، وفق ما أفادت خدمة الإطفاء الإسرائيلية.



ووقع آخر هجوم من هذا النوع في 25 يوليو، ورد الجيش الإسرائيلي حينها باستهداف مواقع تابعة لحماس بقصف جوي.



ووقعت حوادث متفرقة، بما فيها عمليات إطلاق بالونات مشتعلة، منذ أنهى وقف لإطلاق النار في 21 مايو 11 يوما من المواجهات الدامية بين إسرائيل وحماس.



وأدت تلك المواجهات إلى مقتل 260 فلسطينيا بينهم بعض المقاتلين، وفق سلطات غزة. وفي إسرائيل، قتل 13 شخصا، بينهم جندي، بمقذوفات أطلقت من غزة، بحسب الشرطة والجيش.



ويأتي إطلاق البالونات بعدما نفّذ الجيش الإسرائيلي قصفا في لبنان ردا على وابل من الصواريخ التي أطلقها حزب الله.

وحذرت إسرائيل من أن هجمات "حزب الله" اللبناني عليها ستقود إلى "كارثة ودمار كبير" في لبنان.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" الفرنسية ، وجه السفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة والأمم المتحدة، جلعاد إردان، شكوى إلى مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة، دان فيها بشدة إطلاق الصواريخ من الأراضي اللبنانية على إسرائيل.

وقال إردان في الرسالة إن "إسرائيل تعتبر حكومة لبنان مسؤولة عن كل ما يحدث في أراضيها، وقد تؤدي هجمات "حزب الله" الإرهابية إلى كارثة ودمار كبير في لبنان".