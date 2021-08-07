محمد الحلو ونادية مصطفى يحييان حفلا غنائيا بمهرجان القلعة.. 20 أغسطس

تنظم دار الأوبرا المصرية، حفلا غنائيا يحييه كل من الفنان محمد الحلو والفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو محمد عبد الستار، والفنانة نادية مصطفى، وذلك يوم الجمعة الموافق 20 أغسطس الجاري، على مسرح المحكى، ضمن فعاليات الدورة الـ 29 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء.

محمد الحلو



وتقدم نادية مصطفى خلال الحفل باقة من أشهر أعمالها الخاصة التي قدمتها على مدار مشوارها الفني، من بينها "الصلح خير"، و"مسافات"، و"جاي في إيه"، و"سنة واحدة"، و"سلامات"، في حين يقدم الفنان محمد الحلو، مجموعة من أعماله الخاصة التي قدمها على مدار مشواره الفني الممتد من بينها "عراف"، و"يا حبيبي"، و"حنيت"، و"أهيم شوقا"، و"ناويلى"، و"رحال"، إلى جانب مختارات من أشهر أغاني تراث الموسيقى العربية.



ومن القرر أن تتضمن الدورة الـ 29 لمهرجان قلعة صلاح الدين للموسيقى والغناء، والذي تقام فعالياته خلال الفترة من 15 إلى 30 أغسطس الجاري، إقامة 31 حفلا موسيقيا وغنائيا متنوعا، تنطلق في الثامنة مساء الأحد 15 أغسطس وتستمر على مدار 16 يوما متصلة.

وكانت وزيرة الثقافة قد أكدت أن مهرجان قلعة صلاح الدين للموسيقى والغناء إحدى الفعاليات الراسخة التى تنظمها وزارة الثقافة ممثلة فى دار الأوبرا المصرية منذ عام 1990، ونجح في تحقيق شعبية ضخمة بسبب تنوع وثراء محتواه الفنى، مشيرة إلى أنه ملحمة فنية تشرق فى سماء القاهرة كل عام لتجسد مشهدًا تنويريًا تلتف حوله الأسرة المصرية وضيوف مصر من محتلف دول العالم، وتابعت أنه يعد من الأدوات الإيجابية الفاعلة لتنفيذ خطط بناء المجتمع والإنسان وتحقيق العدالة الثقافية.

من جهته؛ قال الدكتور مجدي صابر، رئيس دار الأوبرا المصرية، إن مهرجان قلعة صلاح الدين للموسيقى والغناء يعد تجسيدًا للدور المجتمعى لدار الأوبرا لأنه يخاطب الموطن المصري البسيط، ولذلك فهو يعتبر أحد أهم المهرجانات التى تنظمها الأوبرا.

جدير بالذكر أن مهرجان القلعة، الذي انطلقت دورته الأولى عام 1990، يعد من أشهر المهرجانات الفنية الموسيقية، التي تقام في العاصمة المصرية، جماهيريًا.