واشنطن تدرج 5 أفارقة على قائمة القيادات الإرهابية الدولية

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، الجمعة، إدراج 5 من الأفارقة على قائمتها للقيادات الإرهابية.



وقال أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي، في بيان، إن هؤلاء هم بونمويد ماتشود عمر، وسيدان آج حيتا، وسالم ولد بريهمات، وعلي محمد ريج، وعبد القادر محمد عبد القادر، واعتبرتهم إرهابيين دوليين بموجب القرارات الأمريكية في هذا الخصوص.



وذكر البيان أن عمر هو أحد مسئولي داعش في موزمبيق وقاد جميع هجماتها هناك، أما الثاني سيدان فهو قائد مسئول عن مالي والهجمات التي وقعت بها، وبالنسبة لسالم فهو أحد أبرز قيادات جماعة النصرة في مالي وبوركينا فاسو وهو خبير متفجرات، وبالنسبة لعلي محمد راج فهو المتحدث باسم حركة الشباب وشارك في التخطيط لهجمات استهدفت كينيا والصومال، وفيما يخص عبد القادر فهو مخطط عمليات في حركة الشباب.



وأشار بلينكن إلى أنه بموجب هذا الإجراء يتم حظر ممتلكات ومصالح هؤلاء الأشخاص، كما حذر الوزير من يتعاملون معهم من مؤسسات أو أفراد، من إمكانية خضوعهم لعقوبات جراء ذلك.



وقال إن الولايات المتحدة ملتزمة بتقييد قنوات التمويل لداعش في موزمبيق وجبهة النصرة وحركة الشباب وكلها منظمات إرهابية أجنبية، بما يحد من قدرتها على شن المزيد من الهجمات، مؤكدا أهمية العمل مع الشركاء في إفريقيا؛ للحد من نفوذ تلك الجماعات في أنحاء القارة.

وعلى صعيد آخر، قالت هيئة المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها إن وتيرة التطعيمات المضادة لفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة وصلت لأعلى مستوى لها في غضون أسابيع.



وأضافت الهيئة على لسان مديرها، حسبما ذكرت قناة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية ، أن اللقاحات لا توقف انتقال متحور "دلتا" من فيروس كورونا المستجد.

وأعلن البيت الأبيض، في وقت سابق اليوم، أنه تم تطعيم نصف المواطنين الأمريكيين ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، حيث قال مدير بيانات (كوفيد-19) بالبيت الأبيض سايروس شاهبار - في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)- إن "50% من الأمريكيين (من جميع الأعمار) قد تطعيمهم الآن بشكل كامل".

ووفقًا لبيانات جامعة (جونز هوبكنز) الأمريكية، فإن أكثر من 615 ألف أمريكي توفوا من جراء الإصابة بالفيروس، بينما ارتفع إجمالي الإصابات هناك إلى 35 مليونًا و443 ألفًا و400 حالة.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا.

ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.