الولايات المتحدة ترحب بتعيين جروندبرج مبعوثا دوليا جديدا لليمن

رحبت الولايات المتحدة الأمريكية بتعيين هانز جروندبرج مبعوثا خاصا جديدا للأمم المتحدة إلى اليمن.



وقال أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكية، الجمعة: "نتطلع للعمل مع جروندبرج من أجل التوصل لحل دائم للصراع باليمن".



وأضاف إن الحرب اليمنية، المستمرة منذ سبع سنوات، دمرت الاقتصاد ونتجت عنها أزمة إنسانية هي من أسوأ ما شهده العالم، مشيرا إلى أن هناك إجماعا دوليا على ضرورة إنهاء هجمات الحوثيين، والسعي لإجراء المفاوضات السياسية لإنهاء هذه الأزمة الإنسانية.



وأعرب بلينكن عن شكره إلى مارتن جريفيث المبعوث السابق للأمم المتحدة إلى اليمن؛ لمساعيه من أجل حل النزاع اليمني، معربا عن تطلعه لمواصلة العمل معه في منصبه الجديد كوكيل للأمين العام للأمم المتحدة للشئون الإنسانية ومنسق للإغاثة في حالات الطوارئ.

وعلى صعيد آخر، قالت هيئة المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها إن وتيرة التطعيمات المضادة لفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة وصلت لأعلى مستوى لها في غضون أسابيع.



وأضافت الهيئة على لسان مديرها، حسبما ذكرت قناة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية أن اللقاحات لا توقف انتقال متحور "دلتا" من فيروس كورونا المستجد.

وأعلن البيت الأبيض، في وقت سابق اليوم، أنه تم تطعيم نصف المواطنين الأمريكيين ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، حيث قال مدير بيانات (كوفيد-19) بالبيت الأبيض سايروس شاهبار - في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)- إن "50% من الأمريكيين (من جميع الأعمار) قد تطعيمهم الآن بشكل كامل".

ووفقًا لبيانات جامعة (جونز هوبكنز) الأمريكية، فإن أكثر من 615 ألف أمريكي توفوا من جراء الإصابة بالفيروس، بينما ارتفع إجمالي الإصابات هناك إلى 35 مليونًا و443 ألفًا و400 حالة.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا.

ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.