استطلاع: الأمريكيون غير مهتمين بمشاهدة لاعبيهم بأوليمبياد طوكيو

أظهر استطلاع حديث أن الكثير من الأمريكيين لا يهتمون بمتابعة لاعبيهم في أوليمبياد طوكيو الصيفية، رغم تحقيقهم الكثير من الميداليات الذهبية.



وأشار الاستطلاع، الذي أجرته مؤسسة "مورنينج كونسالت" الأمريكية لأبحاث الرأي، إلى أن نحو 40% من المشاركين في الاستطلاع ذكروا أنهم شاهدوا بعضا أو كثيرا من فعاليات الأوليمبياد، وهي نسبة تقل عما كانت عليه في أواسط شهر يوليو الماضي حين ذكر 51% أنهم قد يشاهدون معظم الفعاليات الرياضية في أوليمبياد طوكيو، وذلك قبل أن تبدأ في 23 يوليو الماضي.



ووفقا للاستطلاع فإن أسباب تراجع الاهتمام تتراوح بين عدم الاهتمام بوجه عام بنسبة 18%، وبين انشغالات بالتزامات أخرى بنسبة 14%.



يذكر أن اللاعبين الأمريكيين المشاركين في أوليمبياد طوكيو أحرزوا ما يقرب من 100 ميدالية في بطولة الصيف الراهن، ومن المتوقع أن تختتم الولايات المتحدة مشاركتها في صدارة حاصدي الميداليات متفوقة في ذلك على الصين واليابان والمملكة المتحدة.



وسجلت اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الأوليمبية 29 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بين المعنيين بالأوليمبياد في العاصمة طوكيو خلال الـ24 ساعة الماضي، مما رفع العدد الإجمالي للمصابين منذ بداية يوليو الماضي إلى 382.



وذكرت اللجنة المنظمة، وفق ما أوردته وكالة أنباء (كيودو) اليابانية،أنه من بين الـ29 كان هنالك 25 من المقيمين في اليابان والأربعة الباقون من خارج البلاد، مع العلم أنه لم تظهر نتائج أي اختبار إيجابي للرياضيين أو الأشخاص المقيمين في قرية الرياضيين.

وتقام الألعاب الأوليمبية في وقت تتعرض فيه طوكيو، إلى جانب بعض المناطق الأخرى في اليابان، لارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا وسط خضوعها لرابع حالة طوارئ.



وسجلت العاصمة اليابانية أمس رقمًا قياسيًا قدره 5042 حالة إصابة بفيروس "كورونا".



وقال المتحدث باسم اللجنة المنظمة ماسانوري تاكايا، إنه على الرغم من عدم وجود رابط سببي بين الأوليمبياد ومعدل الإصابات بالعاصمة، إلا أنه تطور "طبيعي" أن عدد الحالات التي تشمل سكان اليابان المرتبطين بالألعاب الأوليمبية يتزايد إلى حد ما مع ارتفاع العدد اليومي في طوكيو.