اليوم.. بدء اختبارات القدرات للطلاب الجدد بجامعة كفرالشيخ

أعلن الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفرالشيخ، بدء اختبارات القدرات المؤهلة للالتحاق بكليات التربية الرياضية والتربية النوعية "شعبتي التربية الموسيقية والفنية" وكلية التمريض والمعهد الفني للتمريض اعتبارًا من اليوم السبت الموافق 7/ 8/ 2021 حتى يوم الخميس الموافق 19/ 8/ 2021.

وقال رئيس جامعة كفرالشيخ، إنه تيسيرًا عللا أبنائنا الطلاب وفي إطار منظومة الحكومة الإلكترونية التي تدعمها الدولة بجميع أجهزتها، أتاحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الفرصة أمام أبنائنا الطلاب لتسجيل اختبارات القدرات إلكترونياً عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني: "www.tansik.egypt.gov على شبكة الإنترنت وذلك في الفترة من اليوم السبت الموافق 7/8/2021 حتى يوم الخميس الموافق 19/ 8/ 2021".

وأضاف بأن موعد اختبارات الطلاب المتقدمين لكلية التربية النوعية شعبة التربية الموسيقية يوم الأحد الموافق 8 – 8 – 2021 م وشعبة التربية الفنية يوم الإثنين الموافق 9 – 8 - 2021 م.

وتبدأ اختبارات كلية التمريض والمعهد الفني للتمريض يوم الأحد الموافق 8 – 8 – 2021 م .

كما تبدأ اختبارات كلية التربية الرياضية للبنين يوما السبت والأحد الموافق 7 و 8 -8 – 2021 وتحدد يومي الإثنين والثلاثاء الموافق 9 و10 – 8 – 2021 م للطالبات.

وأضاف رئيس جامعة كفر الشيخ، أن الجامعة أنهت استعداداتها من إعداد مقار لجان اختبارات القدرات للطلاب، وتوفير وسائل الراحة لهم، كما تم الانتهاء من صيانة الأجهزة وأعمال الصيانة بقاعات التقديم الإلكتروني وصالة الاستقبال، واستعداد الجامعة لبدء استقبال مراحل التنسيق، التي تفتح أبوابها عقب إعلان نتائج الثانوية العامة.

وأوضح رئيس جامعة كفرالشيخ الأستاذ الدكتور عبد الرازق دسوقي، الإرشادات العامة التي يجب إتباعها لأداء اختبارات القدرات أهمها إحضار جميع المستلزمات الوقائية من كمامات وقفازات طبية وكحول لضمان السلامة والوقاية الكاملة من أي فيروسات، والتزام الطالب بارتداء الكمامة والقفازات الطبية أثناء إجراء جميع الاختبارات وخصوصا المقابلة الشخصية المطلوبة في بعض التخصصات.

وشدد رئيس جامعة كفرالشيخ على ضرورة تسجيل الطلاب على موقع تنسيق اختبارات القدرات، وتقديم الأوراق المطلوبة وهي أصل رقم الجلوس وصورتين من رقم الجلوس، وصورتين من بطاقة الرقم القومي، وصورتين شخصية، والإيصال المطبوع من موقع التنسيق بحجز اختبارات القدرات، حيث يتم عرض البيانات الخاصة بالطالب والتأكد منها ومعرفة الكليات المتاح التقديم فيها وفقا لبيانات الطالب ويتم طباعة استمارة الطالب والتي يحدد بها موعد إجراء الاختبار بالكلية المتقدم إليها.