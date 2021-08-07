خفر السواحل الأمريكى يعلن عن مقتل أفراد طائرة تحطمت فى ألاسكا الأمريكية

أعلن خفر السواحل الأمريكي مقتل 6 أشخاص كانوا على متن طائرة سقطت جنوب شرقي ألاسكا وعثرت مروحية تابعه له على حطامها.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" الروسية، قال خفر السواحل في بيان إن حطام الطائرة كان على بعد 13 كيلومترا شمال شرق كيتشيكان التي تحيط بها غابات ومرتفعات صخرية.

وأوضح أن الطائرة سياحية وكانت مخصصة لمشاهدة معالم المدينة.

وأنزلت المروحية التابعة لخفر السواحل سباحي إنقاذ إلى الموقع، إلا أنهم لم يبلغوا عن أي ناجين، كما لم يتم الكشف عن هويات القتلى.



وعلى صعيد آخر ، أعلن مركز المسح الجيولوجي الأمريكي ، أن زلزالًا بلغت شدته 8.2 درجة على مقياس ريختر ضرب قبالة سواحل ولاية "ألاسكا" الأمريكية.

وقال المركز - حسبما ذكر تليفزيون "سي إن إن" الأمريكي - إن مركز الزلزال وقع على بعد نحو 56 ميلًا (91 كيلومترًا) جنوب شرق مدينة "بيريفيل"، وعلى عمق 29 ميلًا (7. 46 كيلومتر).

وأضاف المركز أن هناك تابعين زلزاليين على الأقل وقعا عقب الزلزال بلغت شدتهما 6.2 درجة و5.6 درجة على مقياس ريختر.

من جانبه، أصدر مركز التحذير من موجات المد العاتية (تسونامي) تحذيرًا من احتمال وقوع موجات تسونامي في بعض المناطق بالولاية.

وفي أبريل الماضي… أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية بتسجيل هزة أرضية بقوة 5.7 درجة على مقياس ريختر في ولاية ألاسكا الأمريكية.

وتم رصد الهزة عند الساعة 18:10 من بتوقيت جرينتش، وكان مركزها على بعد 27 كم جنوب شرقي مدينة كانتويل في ألاسكا و على عمق 77.7 كيلومتر.

لم ترد أي معلومات عن وقوع دمار أو خسائر بشرية، ولم يعلن عن خطر التسونامي في أعقاب الهزة.