إسرائيل: هجمات «حزب الله» الإرهابية ستجلب كارثة للبنان بأسره

حذرت إسرائيل من أن هجمات "حزب الله" اللبناني عليها ستقود إلى "كارثة ودمار كبير" في لبنان.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" الفرنسية ، وجه السفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة والأمم المتحدة، جلعاد إردان، شكوى إلى مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة، دان فيها بشدة إطلاق الصواريخ من الأراضي اللبنانية على إسرائيل.

وقال إردان في الرسالة إن "إسرائيل تعتبر حكومة لبنان مسؤولة عن كل ما يحدث في أراضيها، وقد تؤدي هجمات "حزب الله" الإرهابية إلى كارثة ودمار كبير في لبنان".

وتابع قائلا إن "حزب الله" يحاول صرف الانتباه عن مسؤوليته عن انهيار البلاد. وعلى المجتمع الدولي أن يضمن عدم استغلال "حزب الله" لأي مساعدات تصل لبنان لأغراضه الإرهابية".

وأكد أن "الهجوم الإرهابي لـ "حزب الله" وعدم كفاءة الحكومة اللبنانية سيتسببان بكارثة كبيرة لكل لبنان. ولن تسمح إسرائيل بإلحاق الأضرار بمواطنيها، ولن تتردد في الرد وتدمير البنية التحتية لـ "حزب لله" المنتشرة في أنحاء لبنان والتي تهدد إسرائيل وموطنيها".

وكانت إسرائيل قد أعلنت أنها استهدفت مواقع لـ "حزب الله" في لبنان ردا على إطلاق صواريخ من جنوب لبنان على الأراضي الإسرائيلية.

وعلى صعيد آخر، أعلنت غرفة العمليات الوطنية لإدارة الكوارث بلبنان تسجيل 1461 إصابة يومية جديدة بفيروس كورونا المستجد، بينها 1423 مقيما و38 وافدا؛ ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 568 ألفاً و505 حالات.



وأكدت الغرفة في تقريرها اليوم، تسجيل 6 حالات وفاة جديدة؛ ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 7932 حالة، فيما أبقت الوزارة على مستوى التفشي المجتمعي عند المستوى 3.



وتلقى 10799 مواطنا الجرعة الأولى للقاح المضاد لفيروس «كورونا»، فيما تلقى 18500 مواطن الجرعة الثانية.