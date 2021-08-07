تسبب مشاكل بالكلى.. الصحة تحذر من الإفراط فى تناول المضادات الحيوية

حذرت وزارة الصحة والسكان من الإفراط في استخدام المضادات الحيوية دون استشارة طبيب متخصص.

وأوضحت وزارة الصحة والسكان في منشور لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أن الإفراط في تناول المضادات الحيوية يؤدي إلى حدوث ترسبات الأملاح في الكلى والجسم.

وشددت الوزارة على المواطنين بضرورة الالتزام باستشارة الطبيب قبل استعمال المضادات الحيوية.

وكانت قد أعلنت وزارة الصحة والسكان عن إطلاق مبادرة رئيس الجمهورية لـ "فحص وعلاج الأمراض المزمنة والاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي "تحت شعار "100 مليون صحة".