«سانا»: قوات أمريكية تنقل مقاتلى داعش بسجون «قسد» إلى قاعدة بالحسكة

أفادت وكالة الأنباء السورية بأن قوات أمريكية نقلت "العشرات من إرهابيي تنظيم داعش" من سجون "قوات سوريا الديمقراطية" إلى قاعدة عسكرية في محافظة الحسكة.

ونقلت "سانا" عن مصادر أن القوات الأمريكية: "نقلت 40 من إرهابيي تنظيم "داعش" المحتجزين في سجن الثانوية الصناعية وسجن ما يسمى الدفاع الذاتي بمدخل مدينة الحسكة الجنوبي إلى قاعدته بمدينة الشدادي".



ولفتت المصادر إلى أن "من بين هؤلاء الإرهابيين، متزعم مجموعات تجسس في التنظيم الإرهابي وخبير تصنيع عبوات ناسفة".

وأوضحت "سانا" أن الجيش الأمريكي "نقل خلال الأشهر الماضية العشرات من إرهابيي تنظيم "داعش" من سجون مدينة الحسكة التي تسيطر عليها ميليشيا "قسد" إلى المناطق الذي يحتلها في سوريا، بعد تسليحهم وتقديم الدعم اللوجيستي لهم لتنفيذ عمليات إرهابية ضد التجمعات السكنية ومواقع الجيش العربي السوري والمرافق العامة".

وعلى صعيد آخر ، سجلت وزارة الصحة السورية 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وشفاء 8 حالات، مع عدم تسجيل أي حالة وفاة من الإصابات المسجلة بالفيروس.

وأوضحت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء السورية (سانا) - أن عدد الإصابات المسجلة في سوريا بلغ حتى الآن 26 ألفا و59 إصابة، شفيت 22 ألفا و27 حالة، وتوفيت 1919.

وسجلت أول إصابة بفيروس كورونا في سوريا في 22 مارس من العام الماضي؛ لشخص قادم من خارج البلاد، في حين تم تسجيل أول حالة وفاة في التاسع والعشرين من الشهر ذاته.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها كمضاد فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، تليها الولايات المتحدة، ثم الاتحاد الأوروبي، والهند، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وتركيا، و المكسيك، و إندونيسيا، و روسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.