السبت 07 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

التموين: 72 مليون مواطن يستفيديون من دعم الخبز

الخبز
الخبز

تُعد وزارة التموين والتجارة الداخلية اللاعب الرئيسى فى منظومة الدعم، من خلال الهيئة العامة للسلع التموينية والقابضة للصناعات الغذائية أذرع وزارة التموين فى توفرالدعم التمويني، بقيمة 36 مليار جنيه سنويا بمعدل 3 مليارات شهريًا.

 

 وسجل الدعم الموجهه للخبز البلدي ارتفاعًا لـ 50.6 مليار جنيه خلال عام 2021-2022  مقابل نحو 48 مليار جنيه  خلال عام 2020-2021، وقد وصل عدد المستفيدين من دعم الخبز 72 مليون مواطن، ويقدر سعر بيع رغيف الخبز بقيمة 5 قروش فقط، فى حين أن تكلفته تبلغ نحو 62 قرشًا في ظل ارتفاع سعر القمح المستورد إلى 320 دولارا للطن.

 

ويبلغ  عدد المستفيدين من دعم السلع التموينية  64 مليون مواطن، وارتفعت مخصصات  دعم السلع التموينية خلال العام المالى الحالى 2021-2022 ليصل لـ 87.2 مليار جنيه مقابل 84.4 مليار جنيه خلال العام المالى الماضى 2021-2022.‏

 

وكان الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، كشف عن أن الوزارة ستبدأ في الدراسة الفورية لتوجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتعاون مع كافة الوزارات المعنية، بشأن التغذية المدرسية.

 

وقال الوزير، إن التغذية المدرسية للطلاب بنحو 7 أو 8 مليارات، أمر حتمي، وعليه فإن عملية إعادة صياغة فاتورة الدعم أمر ضروري.

 

وفى سياق أخر؛ أكدت مصادر بوزارة الصحة والسكان، أن الوزارة ستعقد خلال الفترة المقبلة عدد من الاجتماعات مع المعهد القومى للتغذية، للوقوف على مواصفات الوجبات المدرسية، وفقاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.

 

وأوضحت المصادر لـ "الدستور"، أن المعهد القومي للتغذية سيتولى وضع المواصفات الخاصة بالوجبة المدرسية للطلاب من خلال إضافة العناصر الغذائية والفيتامينات والمغذيات الدقيقة لتحسين صحة أطفال المدارس خلال التعليم الأساسي لخلق جيل قوى.

 

وأشارت إلى أن مكونات الوجبة المدرسية ستختلف من محافظة إلى محافظة ومن منطقة إلى أخرى وفقاًلحالة الطلاب، وذلك وفقاً للمؤشرات والإحصائيات الموجودة لدى الوزارة والصادرة من مبادرة الرئيس للكشف عن السمنة والأنيميا والتقزم، لافتة إلى أنه هناك محافظات ترتفع فيها نسبة الأنيميا وهناك محافظات أخرى تزيد بها نسبة السمنة أو التقزم، لافتة إلى أنه بناءاً على تلك الإحصائيات سيتم إعداد الوجبة المدرسية.

 

وأوضحت أنه سيتم تنفيذ حملات إعلامية قبل بدء العام الدراسى ووضع برنامج مستدام للتوعية الغذائية طول العام سواء في الدراسة أو خلال الإجازة، لافتة إلى أن هناك تنسيق دائم مع وزارة التعليم والمنظمات الصحية الدولية مثل برنامج الغذاء العالمى، ومنظمة الصحة العالمية، ومبادرة إثراء الأغذية مع اليونيسيف لتحسين الغذاء للأطفال للحفاظ على صحتهم.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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