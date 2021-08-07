اجتثاث غابات الأمازون يقترب من مستوى قياسى مقارنة بالعام الماضى

اجتثاث غابات الأمازون يقترب من مستوى قياسي

لا تزال عمليات إزالة الغابات تفتك بالأمازون البرازيلية، حيث تقترب المساحات الحرجية المدمرة من المستوى القياسي المسجل العام الماضي خلال أغسطس إلى يوليو الماضيين ، حسبما أفادت وكالة أنباء “ فرانس برس” الفرنسية .

و حسب ما كشفته بيانات الأقمار الاصطناعية الجمعة فقد فقدت الأمازون خلال ال 12 شهراً الماضية، 8712 كيلومتراً مربعاً من الغابات، بانخفاض مقداره 5%، مقارنة بمساحة 9126 كيلومتراً مربعاً في الفترة من أغسطس 2019 إلى يوليو 2020، و هو الأسوأ منذ بدء جمع البيانات من جانب المعهد الوطني لأبحاث الفضاء العام 2015.

و لا تشمل الأرقام الأخيرة بيانات 31 يوليو الماضي، و التي عند إضافتها ستقرّب الإجمالي من الرقم القياسي العام الماضي.

و تُظهر المقارنة بين المناطق التي أزيلت منها الغابات خلال هذه الفترة المرجعية، و التي تغطي دورة الأمطار بكاملها، زيادة حادة منذ وصول الرئيس جايير بولسونارو إلى السلطة في 2019.

و حسبما أفادت وكالة أنباء “ فرانس برس” الفرنسية ، أشار "مرصد المناخ"، و هو تجمع منظمات غير حكومية، إلى أن معدل المساحات التي أزيلت منها الغابات خلال الدورات الثلاث في ظل حكومة بولسونارو كان أعلى بنسبة 70% من الدورات الثلاث السابقة.

و اعترف نائب الرئيس البرازيلي هاميلتون موراو الاثنين، بأن هدف الحد من إزالة الغابات بنسبة 10% من أغسطس 2020 إلى يوليو الماضي لن يتحقق.

و قال: "تقترب الدورة من نهايتها، و ربما لن نلبي هدف التخفيض بنسبة 10%. أعتقد أنه سوف يكون بحدود 4% إلى 5%، و هذا انخفاض ضئيل للغاية".

و تعهد الرئيس بولسونارو أخيراً للمجتمع الدولي التخلص من إزالة الغابات غير القانونية في البرازيل بحلول العام 2030، من دون إعلان تدابير ملموسة لتحقيق هذا الهدف.