السبت 07 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

غينيا تعلن عن تسجيل إصابة محتملة بفيروس «ماربورغ» الفتاك

فيروس «ماربورغ» الفتاك
فيروس «ماربورغ» الفتاك

أعلنت وزارة الصحة في غينيا عن تسجيلها إصابة محتملة بفيروس "ماربورغ"، وهو فيروس حمى نزفية خطير، يتسم بنسبة عالية من الوفيات.

 

وأشارت الوزارة إلى أنه تم التأكد من الحالة المحتملة في مختبرين على أراضي البلاد، وقررت السلطات إرسال العينات إلى السنغال لتأكيد الإصابة.

 

وأوعزت السلطات الصحية بفحص جميع الأشخاص الذين تواصلوا مع المصاب المحتمل، وتشديد الرقابة في المنطقة التي تم اكتشاف الحالة المشبوهة فيها.

 

يذكر أن فيروس ماربورغ يتسبب بحمى نزفية تتسبب بنسبة عالية من الوفيات، ولا يوجد دواء خاص بهذا الفيروس. وتحمل الفيروس الخفافيش من نوع "Rousettus aegypti"، ويمكن للفيروس أن ينتقل من الحيوان إلى الإنسان لينتشر بين الناس لاحقا.

 

وتتراوح فترة الحضانة للفيروس ما بين يومين و21 يوما. ومن أعراض المرض الأولى ارتفاع درجة الحرارة وصداع شديد والألم في العضلات وغيرها. وبعد 8 أو 9 أيام من الإصابة بالفيروس يعاني المريض من نزيف الدم وحالة الصدمة.

 

 وعلى صعيد آخر، استنكرت غينيا الاستوائية العقوبات "أحادية الجانب وغير القانونية" التي فرضتها بريطانيا على نجل رئيس هذه الدولة الواقعة في وسط إفريقيا بسبب الفساد، حسب بيان أصدرته السبت سلطات البلاد.

 

وفرضت لندن، الخميس، عقوبات على نائب رئيس غينيا الاستوائية، تيودورين أوبيانغ نجل الرئيس الحالي، لتورطه في اختلاس أموال حكومية وتحويلها إلى حساباته المصرفية الشخصية.

 

وقالت إن أوبيانج وإضافة إلى ترتيبه عقوداً عن طريق الفساد وطلب رشى، دفع 500 مليون دولار (425 مليون يورو) لشراء قصر في باريس وسيارات فاخرة ومجموعة من مقتنيات مايكل جاكسون.

 

وذكر البيان الرسمي أن "العقوبات التي لا أساس لها من الصحة وفرضتها الحكومة البريطانية تجد ما يبررها في المناورات والأكاذيب التي تروج لها بعض المنظمات غير الحكومية للاساءة إلى صورة غينيا الاستوائية الجيدة"، مشيرا إلى عقوبات "أحادية الجانب وغير قانونية".

 

وتابع البيان أن نائب الرئيس "لم يقم بأي استثمار في المملكة المتحدة".

ربو اصابة مارب غينيا تسجيل إصابة سجيل فيروس

رئيس التحرير

وائل لطفي

ثالوث الأعداء

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