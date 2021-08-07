السبت 07 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

صحيفة ألمانية تطالب بسحب جائزة نوبل من رئيس الوزراء الإثيوبى

آبي أحمد
آبي أحمد

طالبت صحيفة sueddeutsche الألمانية، في تقرير لها تحت عنوان "من أمير السلام إلى أمير الحرب"، بضرورة سحب جائزة نوبل للسلام من رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، لارتكابه العديد من الانتهاكات الإنسانية، واعتبرت الصحيفة الألمانية أن النظام الإثيوبي ارتكب كل أنواع الفظائع خلال الأشهر التسعة الماضية.

وقالت الصحيفة، إن رئيس الوزراءؤ الإثيوبي الآن تحول لشخصي نرجسي تمامًا يقود إثيوبيا إلى الحرب الوحشية ضد إقليم تيجراي لمعارضته النظام الإثيوبي، بل أن الحرب في تجيراي تحولت  بعد تسعة أشهر إلى حرب وحشية لا يمكن السيطرة عليها، ووقعت فيها عمليات اغتصاب ومذابح. 

وأضافت الصحيفة، أن هناك العديد من التقارير التي تؤكد أن النظام الإثيوبي لا يسمح بدخول مساعدات إنسانية كافية إلى تيجراي، ويستخدم الجوع كسلاح، وفقًا للعديد من عمال الإغاثة، كما تم منع أطباء بلا حدود للتو من العمل مرة أخرى على أساس أن المنظمة استخدمت هواتف  "مستوردة بشكل غير قانوني".

وأكدت الصحيفة، أن هذه اللغة التي يستخدمها النظام الإثيوبي الآن في القمع تدل على أن النظام مذعور بشكل متزايد.

وفي سياق متصل، قال مسؤول إقليمي في أمهرة: إن قوات أمهرة ستشن هجومًا الوم السبت ضد قوات التيجراي التي دخلت المنطقة وسيطرت على بلدة تستضيف أحد مواقع التراث العالمي لليونسكو.

وقالت سيما تيرانه، رئيسة قسم الأمن والسلام في منطقة الأمهرة، لمؤسسة أمهرة الإعلامية التابعة للدولة يوم الجمعة: "هذا هو الوقت المناسب لسحق الجماعة الإرهابية".

وتابعت: "كانت الاستعدادات جارية  وسيبدأ الهجوم اليوم السبت، ويجب على الجميع أن يتقدموا ويدافعوا عن أنفسهم ".

وبشكل منفصل، حذرت وزارة الخارجية الإثيوبية، يوم الجمعة، من أن توغل قوات التيجراي في منطقتي أمهرة وعفر في الأسابيع الأخيرة، يختبر صبر الحكومة الفيدرالية ويدفعها لتغيير مزاجها الدفاعي الذي تم اتخاذه من أجل وقف إنساني أحادي الجانب.

صحيفة جائزة نوبل للسلام النظام الإثيوبي آبي أحمد انتهاكات أبي احمد

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