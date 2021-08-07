السبت 07 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إصابة 22 شخصًا فى حادث تصادم ببنى سويف

سيارات الإسعاف
سيارات الإسعاف

شارك مرفق إسعاف بنى سويف، مساء الجمعة، في نقل مصابي حادث تصادم سيارتي ميكروباص بالطريق الصحراوي الشرقي قبلي بوابة الكريمات بـ 7 كيلو بدائرة محافظة الجيزة.

 

وأسفر الحادث عن إصابة 22 شخصًا، ونقلت سيارات إسعاف بنى سويف 10 مصابين، وإسعاف الجيزة نقلت 12 إلى مستشفى أطفيح العام بمحافظة الجيزة لقربها من مكان الحادث لتلقى العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

 

وحصلت "الدستور" على أسماء 10 مصابين تم نقلهم بواسطة سيارات إسعاف بنى سويف، وهم: سلطان عبد الكريم سلطان 27 سنة، مصاباً بكسر بالقدم اليمني وكدمات بالوجه، وأكرم محمد أحمد 22 سنة، مصاباً بجروح وكدمات بالوجه، وسنورة حسنى توني 43 سنة، مصابة باشتباه نزيف بالبطن والمخ، وعبد الله صابر عبد الحكيم 30 سنة، مصاباً بنزيف بالأنف وكدمات وسحجات بالجسم، ومحمد عبد الرحيم أحمد 21 سنة، مصاباً باشتباه كسر مضاعف بالفخذ الأيسر، والحسيني عبد الكريم سلطان 41 سنة، مصاباً باشتباه كسر بالساق اليسري.

 

كما نقل سيارات الإسعاف  كريم ربيع نادي 4 سنوات مصاباً بنزيف بالأنف، وربيع نادي توفيق 27 سنة، مصابا بجروح وكدمات بالساقين، وشيرين محمد جمعه 23 سنة، مصابة بجروح وسحجات بالجسم، واكرم عبد الصبور محمد 30 سنة، مصاباً باشتباه كسر بالساق اليمنى.

 

يذكر أنه يمكن تفادي حوادث السير وتجنّبها من خلال اتباع النصائح، وأبرزها:

- عدم الإسراع أثناء القيادة، فهي تفقد السائق تركيزه.

- تجنب استخدام الهاتف قدر الإمكان أثناء القيادة.

- عدم الانشغال بالمشروبات والمأكولات خلال القيادة.

- الانتباه إلى حركة المرور بمن في ذلك المشاة والسائقون.

- اتباع إرشادات الأزمات، والطرق، والإشارات الضوئيّة.

- التأكد من أمان المركبة، وصيانتها بشكل منتظم.

- عدم سلك الطرق المجهولة وغير المعروفة، فقد يتواجد فيها منعطفات خطرة أو قد تكون وعرة.

- المحافظة على وجود مسافة بين المركبة وغيرها من المركبات الأخرى أثناء القيادة.

- القيام بالواجبات والمسئوليات على أكمل وجه دون تقصير أو إهمال.

بني سويف الجيزة حادث تصادم الطريق الصحراوي الشرقي مستشفى أطفيح العام

رئيس التحرير

وائل لطفي

ثالوث الأعداء

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