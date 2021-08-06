حصاد القوى العاملة اليوم.. تدريب خريجي كليات الهندسة لإعدادهم كمدربين

شهد حصاد وزارة القوى العاملة اليوم الجمعة، إعلان وزير القوى العاملة، عن استمرار اختبارات المدربين حتى استيفاء العدد المطلوب، للتدريب المجاني على 5 برامج متخصصة من خريجي كلية الهندسة قسمي (اتصالات، وحاسبات)، وخريجي كلية الحاسبات والمعلومات، وخريجي قسم إدارة الأعمال وذلك للدفعات (2018، و2019، و2020)، تمهيدًا لإعدادهم كمدربين والبدء في التدريب المجاني أونلاين بالتعاون مع شركة "هوواي للتكنولوجيا مصر".

وأضاف الوزير أن التقديم مستمر أونلاين لمن يرغب في الالتحاق بتلك الاختبارات من خلال موقع الوزارة الرسمي.

وأشار وزير القوى العاملة إلى أن التعاون القائم بين الوزارة وشركة "هوواي للتكنولوجيا مصر" يعد تعاونًا مثمرًا في إطار التحول الرقمي الذي تشهده الدولة المصرية، مضيفًا أن التدريب يمنح شهادة دولية معتمدة، وذلك على خمس برامج متخصصة وهي:

Artificial Intelligence

BIG Data

Cloud computing

Routing And Switching

Security Training

https://www.dostor.org/3531734

كما أعلن وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة كفر الشيخ بتعيين 82 شابا، من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، فيما بلغ المسجلين بها 121 شاباً.

وقال الوزير، إن المديرية قامت باستخراج 374 شهادة قياس مستوى المهارة، ورخصة مزاولة المهنة ، فضلا عن تقديم الرعاية الصحية للعمالة غير المنتظمة المسجلين بالمديرية، وصرف منح لـ12 عاملا بمبلغ 29 ألف جنيه.

تلقى الوزير تقريراً بذلك من علاء الدين ناصف وكيل الوزارة مدير المديرية، أوضح فيه أن المديرية خلال شهر يوليو الماضي، قامت في مجال السلامة والصحة المهنية بالتفتيش على 316 منشأة ، وتم تحرير إنذار لـ 173 منهم لعدم الاستيفاء ومنحهم مهلة، كما تم إعادة التفتيش على 161 منشأة انتهت بتحرير 29 محضر سلامة وصحة مهنية.

وأوضح، أنه في مجال تفتيش العمل قامت المديرية بالتفتيش على 514 منشأة تفتيش دوري وحملات ، أسفر عن 45 محضراً للمنشآت المخالفة.

https://www.dostor.org/3531742