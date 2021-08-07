حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية السبت 7 أغسطس 2021

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك، جاكلين عقيقي، حظك اليوم السبت 7 أغسطس 2021، لجميع الأبراج الفلكية، والتي جاءت على النحو التالي:

الحمل

جومانا مراد

مهنياً: يحمل اليك القمر من برج الأسد الحيوية والاندفاع والجرأة والتغييرات والاحداث المتلاحقة والدعوات المفاجئة

عاطفياً: تخيب آمالك اليوم قليلاً وتشعر بالتعب نتيجة مجهود ضاع سدى، وتبدو مضطرباً بسبب بعض الأوضاع المتعثرة

صحياً: تحرّك بعض الشيء ومارس نشاطك المعهود ونظّم بعض الرحلات الترفيهية.

ومن مشاهير هذا البرج جومانا مراد

الثور

آل باتشينو

مهنياً: لا تتورط في حل مشاكل الآخرين واهتم بعملك فقط، قد ترتكب خطأ فادحاً في إهمال أعمالك.

عاطفياً: امكانات عاطفية ابتداءً من اليوم، تفرح بمستجدات وتنعم بأجواء مناسبة وأحلام وردية أو بمواعيد جميلة.

صحياً: محاولة القيام بتمارين رياضية خفيفة لا بأس بها على الصعيد الصحي.

ومن مشاهير هذا البرج آل باتشينو.

الجوزاء

راغب علامة

مهنياً: تعيش يوماً من الانفتاح والصداقة العارمة، ويشاطرك بعضهم الآراء والمثاليات والنظرة إلى الأمور.

عاطفياً: استشر الشريك ولا تكن منطوياً، وابحث عن أصحاب الخبرة واطلب النصائح.

صحياً: ليكن القول المأثور العقل السليم في الجسم السليم عنوانك اليومي للمحافظة على صحتك.

ومن مشاهير هذا البرج راغب علامة.

السرطان

مجدي يعقوب

مهنياً: انطلاقة يوم جيد جدا يحمل اليك كل الدعم والحماسة والتقدم اضواء كثيرة مسلطة عليك وتطورات مهمة بانتظارك تحركات كبيرة ديناميكية وفعالية واضحة

عاطفياً: تكون متحمّساً لإنجاح علاقتك العاطفية والعائلية، وتفرح بخبر سارّ أو بلقاء مميز.

صحياً: شارك في الأنشطة ولا تبق وحيداً، إشارات إيجابية في هذا النطاق.

ومن مشاهير هذا البرج مجدي يعقوب.

الاسد

هاني سلامة

مهنياً: يحمل هذا اليوم فرصاً جديدة متزامنة مع ضغوط ومسؤوليات كبيرة لن تكون عائقاً أمام تقدمك وطموحك الذي لا يعرف حدوداً.

عاطفياً: تتخلص من العيش في جوّ ضاغط ولا سيّما على الصعيد العاطفي، لكنك في الوقت عينه تتعلّم أمثلة في الانضباط والمسؤولية.

صحياً: عندما تغادر مركز عملك فكر مباشرة في التوجه إلى أي ناد رياضي للاسترخاء والتخلص من المشاكل التي واجهتك.

ومن مشاهير هذا البرج هاني سلامة.

العذراء

كيت وينسليت

مهنياً: حافظ على هدوئك ولا توقع عقداً ولا تبدأ مشروعاً، تأكد من كل شيء فقد تصاب بخيبة أمل لم تكن تتوقعها على الإطلاق.

عاطفياً: قد يفاجئك الشريك ببعض الأمور التي قد تدفعك إلى التريّث وعدم التصرّف معه بعشوائية بانتظار تبلور الوضع أكثر فأكثر.

صحياً: تراودك بين الحين والآخر أفكار سود تتعلق بوضعك الصحي.

ومن مشاهير هذا البرج كيت وينسليت.

الميزان

منة شلبي

مهنياً: تستفيد من التأثيرات الفلكية الداعمة ومن الاجواء الإيجابية فتتفوّق في المفاوضات والنقاشات المالية وتعرف كيف تنتهز الفرص وكيف تقلب المعطيات لمصلحتك

عاطفياً: قد يصعب عليك التعامل مع شؤون عاطفية تتنافر مع أوضاعك الشخصية، لكنك تتوصل إلى التعامل معها كما يجب.

صحياً: قد تواجه بعض التوترات العصبية نتيجة عدم الشعور بالراحة في محيطك

ومن مشاهير هذا البرج منة شلبي.

العقرب

جستين بيبر

مهنياً: قد تواجه بعض خيبات الأمل، لكنك قادر على النهوض مجدداً والسير قدماً في كل ما نويت لتحقيقه مهما عاكستك الظروف.

عاطفياً: تتأجج حرارة العواطف هذا اليوم على الرغم من كل الضغوط ولن يحدث أي فراق بين الطرفين.

صحياً: الابتعاد عن المحيط المهني المعتاد قدر الإمكان يبقيك في حال من الهدوء الذي تنشده.

ومن مشاهير هذا البرج جستين بيبر.

القوس

جيرارد بيكيه

مهنياً: تناسبك نوعية العمل التي تخدم مصالحك وتجلب لك النجاح والفرص الثمينة اجواء غنية ومناسبة للتواصل مع الاخرين ولتوضيح الامور

عاطفياً: إذهب مع الحبيب في نزهات رومانسيّة أو الى شهر عسل لتجديد قَسَم الحب والإخلاص، إنه يوم دافىء وإيجابي.

صحياً: حاول ان تسيطر على اعصابك حتى لو شعرت بثقل الضغوط او تردّدت في اتخاذ الخطوة.

ومن مشاهير هذا البرج جيرارد بيكيه.

الجدي

إيهاب توفيق

مهنياً: تنسى خيبة امل سابقة، فتطلّ على يوم أكثر وعداً على الصعيد الشخصي، وتعرف تطوّراً مهما ومفاجآت ايجابية.

عاطفياً: تغير في المنحى وحديث عن لقاء أو زواج او ارتباط ممكن في النصف الثاني من الشهر.

صحياً: أنت مدعو في فصل الصيف إلى التخطيط لمشاريع ترفيهية تخفف عنك الضغط الذي تواجهه يومياً.

ومن مشاهير هذا البرج إيهاب توفيق.

الدلو

شيريهان

مهنياً: تدخل يوما متقلبا متناقض الملامح يحمل بعض الصعوبات والتعقيدات انت بحاجة الى الانضباط والهدوء كي لا تتأزم الاوضاع

عاطفياً: قد تمرّ بأزمة وتعيد النظر في العلاقة، وتلمس جوّاً من الفوضى والارتباك حولك، حتى لو لم تكن معنياً بهما.

صحياً: المغريات كثيرة وقد تجعلك تضعف أمامها، المطلوب المقاومة والإرادة الصلبة للتخلص من أزمتك الصحية.

ومن مشاهير هذا البرج شيريهان.

الحوت

وائل كفوري

مهنياً: تبدأ صفحة جديدة وتقطف ثمار جهودك، وتتمتع بسرعة خاطر وبقدرة على طرح الأمور بمهارة فائقة تدهش محاوريك أو مناقشيك.

عاطفياً: تحسم أمرك وتبدأ مشروعاً جديداً قد يتعلق بالعائلة أو بعلاقة عاطفية جديدة تعلق عليها آمالاً كبيرة جداً.

صحياً: القلق والاضطراب سببهما معروف، إما مشاكل مهنية أو عاطفية، والحل بين يديك

من مشاهير هذا البرج وائل كفوري.