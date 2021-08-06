دراسة أمريكية: غير المطعمين أكثر عرضة للإصابة بكورونا

أظهرت دراسة صدرت، اليوم الجمعة، عن مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكي أن الأشخاص غير المطعمين أكثر عرضة للإصابة مرة أخرى بفيروس كورونا (كوفيد -19)، ضعف احتمالية إصابة من تم تطعيمهم بجرعتين.

وخلصت الدراسة التي نشرت نتائجها صحيفة (ذا هيل) الأمريكية، إلى أن غير الملقحين كانوا أكثر عرضة بنسبة 2.34 مرة للإصابة بـ (كوفيد-19) مرة أخرى.

ويعارض التقرير الأسبوعي للمرض والوفيات الصادر عن مراكز السيطرة على الأمراض الحجة القائلة إن الأشخاص المصابين سابقًا بفيروس كورونا لا يحتاجون إلى اللقاح؛ لأن المناعة الطبيعية توفر حماية كافية.

وأوصى المركز بالفعل بتطعيم الأشخاص المصابين سابقًا بـ (كوفيد-19) لمزيد من الحماية.

كورونا حول العالم

تصدرت الولايات المتحدة الأمريكية قائمة الدول الأكثر تضررا جراء تفشي وباء فيروس كورونا المستجد، حيث ارتفع إجمالي الإصابات هناك إلى 35 مليونا و443 ألفا و400 حالة، بينما بلغ إجمالي الوفيات الناجمة عن الفيروس 615 ألفا و341 حالة.

وأفادت جامعة "جونز هوبكنز" البحثية الأمريكية - حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الجمعة - بأن الهند تحتل المرتبة الثانية من حيث عدد الإصابات التي بلغت 31 مليونا و856 ألفا و757 حالة، كما بلغ إجمالي الوفيات هناك 426 ألفًا و754 حالة.

كما ارتفع إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في العالم إلى 201 مليون و106 آلاف و458 حالة، وبلغ إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس في العالم 4 ملايين و271 ألفا و350 حالة.