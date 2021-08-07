العثور على غريق إدفو بعد شهر من البحث

تمكنت قوات الإنقاذ النهري بمحافظة أسوان، مساء اليوم الجمعة، من العثور على جثة الشاب على بسطاوي ناصر، البالغ من العمر 17 عامًا، وذلك بعد ما يقرب من شهر من غرقه بمياه نهر النيل، حيث طفت الجثة على سطح المياه بمنطقة كلح المفالسة بمركز إدفو، أحد المراكز التابعة للمحافظة.

وتلقى مركز شرطة إدفو، إخطارًا يفيد بالعثور على جثمان جثة شاب صغير يطفو على مياه نهر النيل، وتحديدًا عند منطقة كلح المفالسة التابع لنفس المركز، وعلى الفور انتقلت القيادات الأمنية إلي المكان للمعاينة، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة إدفو العمومية واستدعاء والديه للتعرف عليه، وتم التأكد أن الجثمان خاص بنجلهم، الذي تعرض للغرق منذ ما يقرب من شهر.

وترجع التفاصيل إلى أن منذ ما يقرب من شهر، اختفى على ناصر بسطاوي، شاب صغيرًا يبلغ من العمر 17 عامًا، ينتمي لمركز إدفو التابع لمحافظة أسوان، في واقعة غرق في مياة نهر النيل كما هو منتشر في بلدته، على الرغم بحث العديد من الغواصين بالمناطق المختلفة في مياة النيل حتى الخطرة منها، ولكن كانت جميع محاولاتهم بدون جدوى، ولم يتمكنوا من العثور على جثمانه، أو على القارب الغارق به أيضًا، الأمر الذي استدعى إنكار والدته للواقعة بأكملها، وبعث أمل إلى قلبها أنه مازال على قيد الحياة، ولكن على حد قولها أن هناك رواية أخرى لا يعلمها أحد.

وتحرر محضرًا بقسم شرطة إدفو برقم ٦٧٩٣ لسنة ٢٠٢١ إداري إدفو، بغرق شاب يدعي على ناصر بسطاوي، يبلغ من العمر 17 عامًا، وجاء ذلك خلال تواجده برفقة 2 شباب أخرون، وأثناء غرق المركب النيلي أثر ثقب موجود به،أدى ذلك إلى غرقه أيضًا؛ نظرًا لأنه لا يعرف السباحة، واستغاث الآخرون الذين كانوا بصحبته بالمارة، ونجوا من الغرق، وتم نقلهم إلي مستشفي إدفو العام لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية.