نقل الفنانة مها أحمد إلى المستشفى.. ومصدر بـ«المهن التمثيلية» يكشف تطورات حالتها الصحية

أعلن سمير أحمد شقيق الفنانة مها أحمد، دخولها المستشفى مساء اليوم، بعد تعرضها لوعكة صحية.

ونشر شقيق مها أحمد صورة لها وهي على سرير المرض في المستشفى، وعلّق عبر حسابه على «فيسبوك»: «ادعوا لمها أختى تعبانة جدًا ربنا يحفظك يا رب».

وكشف مصدر مسئول بنقابة المهن التمثيلية عن تفاصيل حالة الفنانة مها أحمد بعد دخولها أحد المستشفيات مساء اليوم.

وقال المصدر إن مها أحمد عانت من مغص كلوي شديد، ما استدعى نقلها لأحد المستشفيات القريبة من منزلها، لكنها خرجت بعدما تحسنت حالتها وعادت لمنزلها.

وفي السياق، قال الفنان مجدي كامل في تصريحات صحفية إن زوجته مها أحمد أصيبت فجأة بمغص كلوى وتضخم فى القولون، وتم نقلها إلى المستشفى على الفور، مضيفًا أن الأطباء طمأنوه على حالتها وبالفعل خرجت من المستشفى بعد تلقي العلاج اللازم.