السبت 07 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

لحظة خروج مركب الملك خوفو من الهرم إلى المتحف الكبير (فيديو)

مركب الملك خوفو
مركب الملك خوفو

خرج منذ قليل موكب نقل مركب الملك خوفو من داخل المنطقة الأثرية بالهرم لتتجه إلى المتحف الكبير، وذلك بعربة ذكية صممت خصيصاً لعملية النقل، وسط إجراءات أمنية مشددة، وفور خروج المركب تم إغلاق الطرق لحين الانتهاء من مراسم النقل.

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مركب الملك خوفو

وشهدت منطقة الأهرامات بالجيزة إجراءات أمنية مشددة قبل دقائق من خروج مركب الملك خوفو (الشمس) وتوقفت حركة المرور وبدأت شرطة المرور بتحويل سير السيارات إلى طرق بديلة، وانتشر رجال الأمن بالدراجات البخارية محيط المنطقة لتأمين لحظة الخروج.

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مركب الملك خوفو

وانطلق مساء اليوم الجمعة عملية نقل مركب الملك خوفو الأول من داخل المنطقة الأثرية بالهرم ونقلها بالمتحف المصري الكبير، وذلك باستخدام العربة الذكية ذات التحكم عن بعد، والتي تم استقدامها خصيصا من بلجيكا لنقل المركب قطعة واحدة بكامل هيئتها دون تفكيك.

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مركب الملك خوفو

وتستغرق عملية نقل موكب الملك خوفو الأول ما يقرب من 10 ساعات وجاءت عملية النقل بسبب وجود المركب في مبنى قديم يفتقر أسلوب العرض المتحفي المميز، كما أنه غير مجهز ونقلها للمتحف الكبير تقديرا لمكانة الأثر وللحفاظ عليه كونها فريدة من نوعها.

وتهدف عملية نقل مركب الملك خوفو الأول إلى الحفاظ على أقدم وأكبر وأهم أثر عضوي في التاريخ والتي عثر عليها عام ١٩٥٤ بالجهة الجنوبية لهرم خوفو، وترجع  فكرتها للواء عاطف مفتاح المشرف العام علي مشروع المتحف الكبير والمنطقة المحيطة، وهومن قام بعرض فكرة نقل مركب الملك خوفو على الرئيس عبد الفتاح السيسى فى 28 مايو 2019.

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مركب الملك خوفو

ومن المقرر أن يتم عرض مركب الملك خوفو الأولى في متحف مركب الشمس بمسطح 1.4 ألف متر مربع، والذي تم تجهيزه بأحدث الأساليب العلمية والتكنولوجية الخاصة بالعرض المتحفي، وهو موجود في الساحة الخارجية حول المتحف المصري الكبير، والتي سيعرض فيها أيضا مركب الملك خوفو الثانية.

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مركب الملك خوفو

وخلال عمليه النقل سوف يتم مراعاة جميع الأساليب العلمية الحديثة ووسائل الأمان للحفاظ على المركب الأثري وسوف يتم تنفيذ العديد من تجارب المحاكاة لعملية نقل المركب بنفس الأوزان والأحمال  لضمان وصولها بأمان لمقرها النهائي بالمتحف الكبير.

مركب الملك خوفو نقل مركب خوفو الملك خوفو المتحف الكبير المنطقة الأثرية بالهرم

رئيس التحرير

وائل لطفي

ثالوث الأعداء

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