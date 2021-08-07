يبحث الكثير من عشاق المعدن الأصفر حول أسعار الذهب بشكل يومي وذلك عقب التذبذبات التي حدثت في الأسعار المحلية نتيجة تراجع الأسعار في الأسوق العالمية.



و واصلت أسعار الذهب العالمية اليوم السبت 7-8-2021 تراجعها داخل بورصات المعادن العالمية، مما أثر بشكل كبير على الأسواق المصرية المحلية.

أسعار الذهب اليوم السبت 7-8-2021



وانخفضت أسعار الذهب خلال تداولات اليوم محليًا، حيث اختلفت الأسعار عن أمس الجمعة، بزيادة متوسطها 4 جنيهات للجرام وبلغ متوسط سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 888 جنيهًا، مقابل تسجيله 910 جنيهات بالأمس ، غير متضمنة المصنعية التي تختلف من عيار لآخر.

سعر الذهب عيار 21 وعيار 18

وتراجع متوسط سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر (الأكثر تداولًا بالأسواق)، ليسجل 777 جنيهًا، مقابل تسجيله 796 بالأمس، فيما وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 666 جنيهًا، مقابل 682 بالأمس فيما، كما بلغ سعر الجرام من عيار 14 الأدنى فئة نحو 529جنيهًا.

سعر الأوقية والجنيه الذهب



وسجل سعر الأوقية (الأونصة) في مصر إلى 27530 جنيها مقابل 28180 جنيها بالأمس، وتزن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.



فيما هبط سعر الجنيه الذهب في مصر 8 جرامات من عيار 21 إلى 6216 جنيهًا مقابل 6360 جنيهًا أمس.



سعر كيلو الذهب عيار 24



وهبط سعر كيلو الذهب عيار 24 إلي888 آلاف جنيه مقابل 909 آلاف جنيه أمس، ويزِن 1000 جرام.

و كانت انهارت أوقية الذهب بقيمة 4 دولارات خلال تعاملات اليوم السبت، حيث وصل سعر الأوقية إلى1760 بدلا من تسجيله 1816 دولار بالأمس.

يهمك أيضًا |

وتواصل أسعار الذهب في مصر تسجيل تغيرات بشكل لحظيّ يوميًا، حيث يتغير السعر صعودًا وهبوطًا محليًّا في البورصة العالمية؛ نتيجة شراء المعدِن الأصفر أو بيعه من قبل المستثمرين، ويتأثر بالتراجع الذي يشهده عالميًّا حتى الآن، والأسعار تتأثر بسعر الدولار أمام الجنيه.