أغرب طلب للفنان فريد شوقى من كريمة مختار

تعد الفنانة كريمة مختار واحدة من أهم النجمات التي لعبت دور الأم في السينما والدراما المصرية، وقد عملت مع العديد من الفنانين خلال مشوارها الفني، منهم وحش الشاشة فريد شوقي، وكذلك محمود مرسي، واللذان اعتبرتهما من أهم تجارب العمل الفني في حياتها، ورفضت أن تكون هناك مقارنة فنية بينهما، معتبرة أن كلًا منهما متميز في أدوار لا يمكن للآخر أن يلعبها.

شاركت الفنانة كريمة مختار بطولة أكثر من 16 عمل فني مع وحش الشاشة فريد شوقي، منها «رجل فاقد عقله، ويارب ولد، وبالوالدين إحسانًا»، وغيرها من الأعمال، فيما شاركت مع محمود مرسي في واحد من أهم مسلسلات الثمانينات والتسعينات وهو «رحلة أبو العلا البشري»، وتحدثت في أكثر من لقاء تلفزيوني عن تجربة العمل معهما، وأغرب طلب من فريد شوقي بعدما قدما معًا أكثر من عمل فني، وقالت :"تعلمت من فريد شوقي أشياء كثيرة، منها أنه لا يجب أن تهتم الفنانة بسن من يعمل أمامها، وأنه يمكنها أن تؤدي كل الأدوار، وطلب مني يومًا ما طلب غاية في الغرابة أريد أن تلعبي شخصية أمي، وأحضر الماكير السيد محمد، وقال له أنظر إلي كريمة مختار وما يمكن أن تقدمه لها لتغيير ملامح شخصيتها، وما هو الوقت الذي يمكن أن تأخذه لعمل المكياج اللازم، وقال له الماكير 4 ساعات، وتوقف فريد عن طرح الفكرة، وكان يرى أنه لا يمكن أن أظل أنا أو أي فنانة في عمل مكياج 4 ساعات كاملة، وكان يريد في ذلك الوقت أن يعمل عمل فني عن تاريخ حياته".

وفي لقاء آخر، تحدثت كريمة مختار عن محمود مرسي قائلة :"إذا ما تحدثنا عن الشخصيات التي أكتسب منها خبرة في العمل خلال الوقوف معهم أمام الكاميرا فلن أجد أفضل من محمود مرسي في التلفزيون، وفريد شوقي بالنسبة للسينما، ومعظم الأدوار التي لعبتها في السينما كانت مع فريد شوقي، وقدمت 3 أعمال تلفزيونية مع فريد شوقي من أجمل ما يمكن، منها البخيل، وأنا وصابر ياعم صابر، بينما أعظم الأعمال التلفزيونية التي قدمتها أمام محمود مرسي كان «رحلة أبو العلا البشري»، وحولنا معًا فيلم الليلة الموعودة الذي قدمته مع فريد شوقي لمسلسل تلفزيوني قدمناه في دبي وقدمه محمود مرسي بجدارة ولا يختلف عن ما قدمه فريد شوقي في الفيلم".