الجمعة 06 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

صور نقل مركب خوفو من الأهرامات إلى المتحف الكبير

نقل مركب خوفو من
نقل مركب خوفو من الأهرامات إلى المتحف الكبير

انطلقت مساء اليوم، الجمعة، عملية نقل مركب خوفو الأولى، التي عثر عليها عام 1954، بالجهة الجنوبية لهرم خوفو، من داخل متحفها بمنطقة آثار الهرم، وذلك باستخدام العربة الذكية ذات التحكم عن بعد.

نقل مركب خوفو من الأهرامات إلى المتحف الكبير

وننشر صور نقل مركب خوفو الأولى من المنطقة الأثرية بالأهرامات إلى المتحف المصري الكبير، وذلك باستخدام عربة مخصصة لنقل المركب قطعة واحدة، حيث يتم وضع المركب بالمتحف المصري الكبير، وتستغرق عملية نقل مركب خوفو نحو 10 ساعات، حيث يبلغ طول مسار المركب من موقعه الحالى بجوار الهرم الأكبر وحتى المتحف الكبير 7 - 8 كيلو مترات.

 

نقل مركب خوفو من الأهرامات إلى المتحف الكبير
نقل مركب خوفو من الأهرامات إلى المتحف الكبير

رئيس التحرير

وائل لطفي

ثالوث الأعداء

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