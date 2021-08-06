انتخاب السعودية نائباً لرئيس لجنة التراث العالمى فى «اليونيسكو»

انتخبت الدول الأعضاء في لجنة التراث العالمي التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونيسكو)، السعودية لتكون نائباً للرئيس عن المجموعة العربية في لجنة التراث العالمي، للمدة ما بين 2021 و2023، خلال انعقاد أعمال الدورة الرابعة والأربعين للجنة، بمدينة فوجو الصينية.

من جانبها، اعتبرت الأميرة هيفاء بنت عبد العزيز آل مقرن المندوب السعودي الدائم لدى المنظمة، انتخاب بلادها، ثمرة لدورها البارز في دعم التراث وجهودها المبذولة من أجل توثيق الإرث الإنساني المشترك، بجانب الدول الأعضاء في اللجنة، وتحقيق أهداف المنظمة بشكل عام، وأهداف اللجنة بشكل خاص.

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وأشارت إلى أن «لجنة التراث العالمي» قد اعتمدت بإجماع أعضائها مشروع القرار المقدم من السعودية لبناء قدرات العاملين في مجال التراث للعشر سنوات المقبلة، مما سيسهم في تعزيز التنوع الجغرافي للخبراء، وتمكين الكفاءات الإقليمية، ووضع خطط وتدابير لحماية مواقع التراث الثقافي المهددة بالخطر، إلى جانب رفع الكفاءات التقنية والمهنية للشباب والخبراء في المجال، على حدٍ سواء.





‏‎وجاءت أبرز المعلومات عن لجنة التراث العالمي كالآتي:



-لجنة التراث العالمي هي لجنة تابعة لمنظمة اليونسكو تجتمع سنويا وتتألف من ممثلي 21 دولة، معينين من قبل الجمعية العمومية، تخول لهم صلاحيات لمدة 4 سنوات على الأكثر.

-تدرس اللجنة التابعة لـ«اليونيسكو»، المؤلفة من ممثلي 21 دولة منتخبة من قبل الجمعية العمومية، بدراسة اقتراحات الدول الراغبة في إدراج مواقعها بقائمة التراث العالمي، وفي مساعدة الخبراء لرفع التقارير حول شرعية المواقع، وتقديم التقييم النهائي للحسم، في قرار إدراج المواقع المقترحة ضمن قائمة التراث العالمي؛ الذي تنفرد اللجنة باتخاذه.

-تستشير اللجنة في اختياراتها ثلاث منظمات دولية غير حكومية أو حكومية دولية:

*الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة (IUCN) هو هيئة استشارية للجنة لاختيار الخصائص الطبيعية للتراث العالمي، وعلى حالة صون الممتلكات.



*المجلس الدولي للمعالم والمواقع (ICOMOS) هي منظمة غير حكومية تقديم المشورة للجنة التراث العالمي بشأن تقييم الممتلكات الثقافية المقترح إدراجها على قائمة التراث العالمي.



*المركز الدولي لدراسة صون وترميم الممتلكات الثقافية (ICCROM) هي منظمة حكومية دولية لتقييم اللجنة حالة صون التراث الثقافي المسجلين ويقدم توصيات لاعادة ترميم محتمل الحدوث.

