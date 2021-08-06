الجمعة 06 أغسطس 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مسئول روسى: تشاؤم موسكو من مستجدات الوضع فى أفغانستان

فاسيلي نيبينزيا مندوب
فاسيلي نيبينزيا مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة

أعرب فاسيلي نيبينزيا مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، عن تشاؤم موسكو إزاء مستجدات الوضع في أفغانستان، مؤكدًا أن هناك مخاوف من تسلل المسلحين من هذا البلد إلى دول آسيا الوسطى.
وأبدى نيبينزيا - في تصريح نقلته قناة إخبارية اليوم الجمعة - خلال اجتماع عقده مجلس الأمن الدولي لمناقشة آخر المستجدات على الساحة الأفغانية، قلق موسكو إزاء تردي الوضع في هذا البلد، واصفًا إياه بأنه "لا يبعث على الاطمئنان".
وقال: "من الواضح أنه لا حل عسكريًا للقضية الأفغانية، لكن في الظروف الحالية مع غياب أي تقدم في المسار التفاوضي، أصبح خطر انزلاق أفغانستان إلى حرب أهلية واسعة النطاق وطويلة الأمد واقعيًا إلى حد كبير للأسف".
كما شدد الدبلوماسي الروسي على أن الأولوية في هذه الظروف تعود إلى إطلاق مفاوضات جوهرية في أسرع وقت ممكن، لافتًا إلى أن موسكو بذلت كثيرًا من الجهود من أجل تطبيع الحوار الداخلي الأفغاني ولا تزال على تواصل مع أطراف النزاع.
وأكد نيبينزيا أن خطر تسلل المسلحين إلى خارج أفغانستان من خلال تنكرهم بصفة لاجئين يستدعي مخاوف لدى دول منطقة آسيا الوسطى، مضيفًا أن روسيا لا تزال على تواصل مستمر مع جميع دول المنطقة بهذا الصدد.

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