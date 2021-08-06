«التعاون الخليجى» يرحب بتعيين هانس جروندبرج مبعوثًا أمميًا لليمن

رحّب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، بقرار الأمم المتحدة بتعيين الدبلوماسي السويدي هانس جروندبرج مبعوثًا أمميًا خاصًا لليمن خلفًا لمارتن جريفيث.



وشدّد الحجرف - وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" - على دور المبعوث الأممي إلى اليمن في دعم الجهود الإقليمية والدولية للوصول إلى الحل السياسي الذي ينشده مجلس التعاون، وفقًا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن 2216.



وأشار إلى المسيرة المهنية لهانس جروندبرج، معربًا عن أمله في أن تساعد هذه الخبرة والمعرفة في مواصلة الجهود لإيجاد حل ينهي الأزمة اليمنية، ويدعم الجهود الإنسانية والتنموية للشعب اليمني الشقيق.