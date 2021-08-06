الجمعة 06 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

جوتيريش يعين الدبلوماسى السويدى هانز جروندبيرج مبعوثه الخاص إلى اليمن

جوتيريش
جوتيريش

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم الجمعة، تعيين الدبلوماسي السويدي، هانز جروندبيرج، مبعوثه الخاص إلى اليمن خلفًا للبريطاني مارتن جريفيث، الذي عُين وكيلًا للأمين العام للشئون الإنسانية ومنسقًا للإغاثة في حالات الطوارئ بمكتب تنسيق الشئون الإنسانية التابع للمنظمة.

وأشار بيان نشرته الأمم المتحدة عبر موقعها الإلكتروني إلى أن جروندبيرج عمل سفيرًا للاتحاد الأوروبي في اليمن منذ 2019، كما يتمتع بخبرة أكثر من 20 عامًا في الشئون الدولية، من بينها أكثر من 15 عامًا في حل النزاعات والتفاوض والوساطة مع التركيز على الشرق الأوسط، لافتًا إلى ترؤسه لقسم الخليج بوزارة الخارجية السويدية في الوقت الذي استضافت فيه السويد مفاوضات برعاية الأم المتحدة انتهت بتوقيع اتفاق ستوكهولم لعام 2018 بشأن الهدنة في محافظة الحديدة، غرب اليمن.

كما عمل جروندبيرج، بحسب البيان، في العديد من البعثات الدبلوماسية السويدية والأوروبية، تضمنت بعثات في القاهرة والقدس وبروكسل، حيث ترأس مجموعة العمل المعنية بالشرق الأوسط والخليج العربي، التابعة للمجلس الأوروبي خلال ترؤس السويد للاتحاد الأوروبي في 2009.
ويحمل المبعوث الأممي الجديد درجة الماجستير في الأعمال والاقتصاد من كلية ستوكهولم للاقتصاد.

نيويورك الامم المتحدة اليمن الولايات المتحدة جوتيريش جرودنبيرج

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