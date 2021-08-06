لماذا اشترى «الكفراوى» كل النسخ المطبوعة من مذكراته وأعدمها؟

تحت عنوان "حسب الله الكفراوي.. وزير أحبه الفقراء وخاف من نشر مذكراته لسبب غريب"، كشف الإعلامي الدكتور محمد الباز رئيس مجلسي الإدارة والتحرير لجريدة الدستور عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، سبب تخوف وزير الفقراء حسب الله الكفراوي من نشر مذكراته قبل وفاته؛ وهي تحت عنوان "حسب الله الكفراوي .. من القرية إلى الثورة : شاهد على العصر" التى حررها الكاتب سمير فراج وكان من المقرر أن تصدر عن جزيرة الورد للنشر.

وأوضح “الباز” أن السبب وراء ذلك يعود إلى أن "الكفراوي" تعلل لدار النشر بأن مذكراته فيها من المعلومات التي يمكن أن تكون سببا فى تهديده هو وأسرته بالقتل من بينها أسرار حادث اغتيال الرئيس محمد أنور السادات، حيث أدلى بمعلومات خطيرة حول القضية ومن قتل الرئيس وهاجم الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك ووجه له الاتهامات، وقال إنه قدم ملفات فساد موثقة ضد المسئولين فى عصره، مشيرا إلى أنه مع ذلك إلا أن هناك من لديه نسخ نادرة من المذكرات.

وأشار "الباز" إلى انه فى نوفمبر عام 2011 تسلم حسب الله الكفراوي النسخة الأولى من مذكراته؛ حيث صدرت المذكرات فى 576 صفحة من القطع الكبير، وبعد أيام قرر الكفراوي أن يشترى النسخ المطبوعة كلها ويعدمها.

جدير بالذكر أن المهندس حسب الله الكفراوي، وزير الإسكان الأسبق، توفي، الخميس، عن عمر يناهز 91 عاما داخل الشاليه الخاص به بمنطقة مراقيا بالساحل الشمالي، وذلك بعد صراع طويل مع المرض.

ووُلد حسب الله الكفراوي في 22 نوفمبر 1930 في محافظة دمياط، وتولى وزارة الإسكان لمدة 16 عاماً من سبتمبر 1977 حتى أكتوبر 1993، وعُين محافظاً لدمياط في نوفمبر عام 1976.

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