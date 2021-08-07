طالع ميسى وفقا لبرجه

حالة من الصدمة يعيشها جماهير برشلونة، وذلك بعد أعلن الأسطورة ليونيل ميسي الرحيل عن النادي الإسباني، والذي سطر فيه التاريخ، ليصبح من أهم أساطير كرة القدم منذ نشأتها.

يعد ليونيل ميسي، أحد أساطير الكرة على كوكب الأرض، فقد ساهم في تحقيق الكثير من البطولات للنادي الكتالونى، ولكن مؤخرًا تعرض الفريق للكثير من الصدمات الكروية والتي منها الفشل في تحقيق بطولة الدوري بالإضافة إلى الخروج المتكررة من بطولة دوري أبطال أوروبا.

ووفقًا لتوقعات الأبراج الفلكية، أن تخبرك بوجهته المقبلة، والحظوظ لنجم الكرة العالمية، حسبما ذكرت خبيرة الأبراج جاكلين عقيقي.

ميسى

«ميسي.. نجم مواليد برج السرطان»

ينتمي أسطورة الكرة العالمية، لينول ميسي لبرج السرطان، حيث ولد في الرابع والعشرون من يونيو عام 1987، بمدينة "روسي رو" الأرجنتينية.

ويتمتع مواليد السرطان بالهدوء، الأمر الذي يجعله يفكر مرارًا وتكرًار قبل اتخاذ أي قرار، خاصة أنه ليس لاعبا عاديا، كما يمتاز مولود برج السرطان بقوة الشخصية، بالإضافة إلى أنه يتمتع بالثقة الزائدة بالنفس الأمر الذي جعله من أفضل لاعبي الكرة في العالم.

ويعتبر برج السرطان من عائلة الأبراج المائية، والتي يتسم أصحابها بأنهم حساسون، فهم يتأثرون سريعًا بالأحداث والمواقف، كما أنهم لا يتحملون الإهانة أو الإيذاء، يحبون الرومانسية، وغالبًا ما يقدمون تضحيات كبيرة في الحب، وعلى الرغم من ذلك فهم يتعرضون لخيبة أمل كبيرة عندما لا يشعرون بمعاملة مماثلة من الشريك.

طالع مبشر الفترة القادمة لـ"الأسطورة ميسي"

وفقًا لما ذكرته خبيرة الأبراج جاكلين عقيقي، فمواليد برج السرطان مؤهلين للنجاح والتألق في الحياة المهنية، كما حذرت من ان العصبية المفرطة قد تسيطر على أصحاب برج السرطان، لذا على ليونيل ميسي، التروي من اجل تحديد وجهته المقبلة لتحقيق النجاح المراد تحقيقة.