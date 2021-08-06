الجمعة 06 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وزير خارجية الكويت يعزى نظيره اليونانى فى ضحايا حرائق الغابات

وزير الخارجية الكويتي
وزير الخارجية الكويتي

أجرى وزير الخارجية وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء الكويتي، الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، اليوم، اتصالًا هاتفيًا بوزير خارجية اليونان نيكوس دندياز، وفقًا لما ذكرته وزارة الخارجية الكويتية عبر صفحتها الرسمية بموقع التدوينات "تويتر".

وأعرب وزير الخارجية الكويتي خلال الاتصال، عن خالص التعازي وصادق المواساة لحكومة وشعب الجمهورية اليونانية بضحايا حرائق الغابات التي اندلعت في إقليم أتيكا والمدن المجاورة والتي أسفرت عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين، سائلًا المولى تعالى أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته وأن يمن على المصابين بسرعة الشفاء والعافية وبأن يتمكن المسئولون في البلاد من تجاوز آثار هذه الكارثة المؤلمة.

وأفادت تقارير إخبارية اليوم الجمعة، بأن اليونان نفذت عمليات إجلاء جماعية في الضواحي الشمالية للعاصمة اليونانية أثينا، وكذلك في جزيرة "إيفيا" القريبة، إثر تسبب رياح شديدة في نشوب حرائق بالغابات.

وفي هذا الصدد، ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي"، أن آلاف الأشخاص غادروا منازلهم بالقرب من العاصمة اليونانية، فيما فر 600 شخص من جزيرة "إيفيا" على متن قوارب.

وقالت "بي.بي.سي" نقلًا عن مسئولين صحيين لم تكشف عن هويتهم، إن رجلًا لقى مصرعه اليوم إثر سقوط عمود للكهرباء قرب العاصمة اليونانية أثينا.

وأضافت هيئة الإذاعة البريطانية، أن السلطات المعنية طلبت من سكان بلدة "ماراثون" الواقعة شمال شرق أثينا، التوجه إلى الساحل اليوم في ظل انتشار حرائق الغابات على جبهات عدة، مشيرة إلى أن عشرات المنازل تدمرت أو تضررت نتيجة حرائق الغابات الأخيرة، فيما يوجد عشرات الجرحى في المستشفيات.

ويأتي ذلك في وقت تم فيه نشر رجال إطفاء من عدة دول من بينها فرنسا وسويسرا والسويد وقبرص ورومانيا لمساعدة اليونان وسط توقعات بأن تؤدي رياح شديدة القوة إلى تأجيج الحرائق.

وزير الخارجية الكويت اليونان حرائق الغابات اتصال ا هاتفي ا أثينا

رئيس التحرير

وائل لطفي

ثالوث الأعداء

الأكثر قراءة

«الأرصاد» تكشف موعد انكسار الموجة الحارة

مصادر بـ«التعليم»: الحاصلون على 98% و99% فى الثانوية هذا العام «يتعدوا على الأصابع»

محمد الباز: مشهد عربة الفول لـ«قفشة» غير احترافى

حرارة شديدة يعقبها انخفاض.. تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة

3 عوامل تصعب مهمة الزمالك فى مباراته أمام غزل المحلة

«مستجدات» موعد فتح الطيران بين مصر والمملكة العربية السعودية| أخبار الطيران السعودي الدولي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

الحوار مع ذاتك المستقبلية «3»

ماجد حبته

لا حوار مع الخلايا السرطانية

مدحت بشاى

العذراء وأيقوناتها الخالدة

د. محمد عفيفي

تاريخنا وأسماء الشوارع «1-2»

ماجد حبته

الأفغان يقاومون.. و«طالبان» تتوحش

عبد الرحيم طايع

أمية المتعلمين

د. القس صفوت البياضى

مصر رائدة بين دول العالم بوحدانيتها

جلال حمام

الغنوشى لا يؤمن بالدولة التونسية

صور

الحر في مصر

جنازة حسب الله الكفراوى

عرض خاص لفيلم الإنس والنمس

محطة تل أبيب

المزيد

«جنبلاط» عن القصف المتبادل: «نتمنى أن نخرج جميعا من هذا الجو الموتور»

شقيق الرئيس.. من هو سفير إسرائيل الجديد فى واشنطن؟

فلسطين تحمل إسرائيل المسئولية الكاملة لاستشهاد مواطن فى نابلس