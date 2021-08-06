وزير خارجية الكويت يعزى نظيره اليونانى فى ضحايا حرائق الغابات

أجرى وزير الخارجية وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء الكويتي، الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، اليوم، اتصالًا هاتفيًا بوزير خارجية اليونان نيكوس دندياز، وفقًا لما ذكرته وزارة الخارجية الكويتية عبر صفحتها الرسمية بموقع التدوينات "تويتر".

وأعرب وزير الخارجية الكويتي خلال الاتصال، عن خالص التعازي وصادق المواساة لحكومة وشعب الجمهورية اليونانية بضحايا حرائق الغابات التي اندلعت في إقليم أتيكا والمدن المجاورة والتي أسفرت عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين، سائلًا المولى تعالى أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته وأن يمن على المصابين بسرعة الشفاء والعافية وبأن يتمكن المسئولون في البلاد من تجاوز آثار هذه الكارثة المؤلمة.

وأفادت تقارير إخبارية اليوم الجمعة، بأن اليونان نفذت عمليات إجلاء جماعية في الضواحي الشمالية للعاصمة اليونانية أثينا، وكذلك في جزيرة "إيفيا" القريبة، إثر تسبب رياح شديدة في نشوب حرائق بالغابات.

وفي هذا الصدد، ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي"، أن آلاف الأشخاص غادروا منازلهم بالقرب من العاصمة اليونانية، فيما فر 600 شخص من جزيرة "إيفيا" على متن قوارب.

وقالت "بي.بي.سي" نقلًا عن مسئولين صحيين لم تكشف عن هويتهم، إن رجلًا لقى مصرعه اليوم إثر سقوط عمود للكهرباء قرب العاصمة اليونانية أثينا.

وأضافت هيئة الإذاعة البريطانية، أن السلطات المعنية طلبت من سكان بلدة "ماراثون" الواقعة شمال شرق أثينا، التوجه إلى الساحل اليوم في ظل انتشار حرائق الغابات على جبهات عدة، مشيرة إلى أن عشرات المنازل تدمرت أو تضررت نتيجة حرائق الغابات الأخيرة، فيما يوجد عشرات الجرحى في المستشفيات.

ويأتي ذلك في وقت تم فيه نشر رجال إطفاء من عدة دول من بينها فرنسا وسويسرا والسويد وقبرص ورومانيا لمساعدة اليونان وسط توقعات بأن تؤدي رياح شديدة القوة إلى تأجيج الحرائق.