استطلاع: 75% من البريطانيين يؤيدون تطعيم الأطفال ضد كورونا

أظهر استطلاع رأي بالمملكة المتحدة أن ما يقرب من 75% من البريطانيين يدعمون توسيع حملة التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد في المملكة لتشمل الأطفال الذين تزيد أعمارهم عن 12 عامًا.

وكشفت نتائج الاستطلاع الذي أجرته شركة "جي إل بارتنرز"، عن أن 3 من كل 4 مستطلعين يعتقدون أن الأطفال الذين تزيد أعمارهم عن 12 عامًا يجب أن يكونوا قادرين على الحصول على التطعيم، كما أكد أغلب الأصوات حرص الآباء على تشجيع أبنائهم المراهقين من أجل الحصول على اللقاح - وفق ما نقلته صحيفة "بوليتيكو" في نسختها الأوروبية.

كما أوضحت النتائج أن 44% من المستطلعين يريدون توسيع برنامج اللقاح ليشمل الأطفال فوق سن الخامسة، بينما بلغت نسبة المعارضين لهذه الخطوة 38%.

وعلى الرغم من الحماس الكبير الذي أظهره المستطلعون البريطانيون تجاه خطوة تطعيم الأطفال المراهقين، إلا أن 65% ممن شملهم الاستطلاع لم يحبذوا فكرة توزيع بيتزا بالمجان لإقناع المراهقين بالتطعيم، بينما أيدها المراهقون أنفسهم، لكنهم فضلوا بدلًا منها توفير سيارات أجرة تنقلهم إلى مراكز التطعيم مجانًا.

كما عارض 52% من الأشخاص المشاركين في الاستطلاع، السماح للمدارس باستبعاد الطلاب الذين لم يتم تطعيمهم، بينما بلغت نسبة المؤيدين لهذه الفكرة 27%.

يُذكر أن وكالة الأدوية الأوروبية صرحت الشهر الماضي باستخدام لقاح "موديرنا" المضاد لفيروس "كورونا"، للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عامًا؛ مما يجعله اللقاح الثاني الذي يُصرح باستخدامه للمراهقين في القارة.

يُشار أيضًا إلى أن اللجنة المشتركة للتحصين والتطعيم ببريطانيا قد تعرضت لضغوط من جانب السياسيين والعلماء من أجل المناداة بتطعيم الأطفال، لا سيما في ظل تفشي متغير دلتا "السلالة الهندية المتطورة من كورونا"، إلى جانب إعادة فتح المدارس والجامعات في سبتمبر المقبل.