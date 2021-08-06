إحباط تهريب «خمور» بجمارك مطار سوهاج

تمكنت جمارك مطار سوهاج الدولي برئاسة عاطف عبدالشافي من ضبط محاولة تهريب عدد من زجاجات المشروبات الكحولية (الخمور) الغير خالصة الرسوم الجمركية، بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة خطوط الطيران العربية القادمة من الشارقة اشتبه عبدالباسط العويضي في أحد الركاب المصريين القادمين، وتم سؤاله عما إذا كان يحمل معه أشياء مخالفة أو ممنوع استيرادها فأجاب بالنفي.

وبتمرير أمتعة الراكب على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة مصطفى أبوالوفا تحت إشراف حسن أبوكريشه فتلاحظ وجود عدد من الزجاجات مخبأه في إحدى الحقائب.

وتم تشكيل لجنة جمركية من عبدالرحمن نبيل وأحمد محمد مأموري تفتيش الركاب وهبة حنفي مأمور الأمن الجمركي لتفتيش أمتعة الراكب الشخصية، فتبين وجود عدد من زجاجات المشروبات الكحولية (خمور) مخبأة أسفل الحقيبة.

وبلغت التعويضات الجمركية المستحقة 330 ألفا و200 جنيه.

وقرر ياسين أحمد مصطفى مدير عام جمارك الأقصر والفروع أحمد القرنشاوى رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر جمركي رقم 4 لسنة 2021.

وتشهد المطارات المصرية خلال الآونة الأخيرة زيادة ملحوظة في معدلات التشغيل رغم الظروف الصحية الراهنة التي تجتاح العالم، خاصة مع بدء العديد من دول العالم في عمليات التطعيم بلقاحات كورونا، ما يسهل عمليات التنقل والسفر بين الدول خلال الفترة المقبلة، خاصة مع قرب بدء حلول الفصل الصيفي.

يذكر أن المطارات تلتزم بتطبيق قرار الحكومة الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويستثنى الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.

ويشمل القرار المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج باستثناء القادمين من اليابان- الصين- تايلاند، أمريكا الشمالية والجنوبية- كندا ومطارات لندن هيثرو- باريس- فرانكفورت، حيث يتم السماح لمدة 96 ساعة على الأكثر من الموعد المحدد للرحلة القادمة من هذه الدول، نظرًا لطول مدة السفر والترانزيت في تلك المطارات.