«مهندسين أسيوط» تنظم مؤتمرًا حول آفاق الاستثمار بالعاصمة الإدارية

نظمت نقابة المهندسين الفرعية بأسيوط برئاسة المهندس عبدالحكيم عليان عبد العليم نقيب مهندسي أسيوط، فعاليات مؤتمرها العقاري الأول حول آفاق الاستثمار بالعاصمة الإدارية، والذي انطلقت فعالياته بحضور العديد من الشخصيات العامة بالمحافظة، وتستمر فعالياته اليوم الجمعة حتى مساء غدًا السبت.

مؤتمر نقابة المهندسين



وبدأت فعاليات المؤتمر بكلمة ألقاها نقيب مهندسي أسيوط، رحب خلالها بالحضور، معربًا عن تفاؤله بما تم تحقيقه من نجاحات كبرى بالعاصمة الإدارية الجديدة، مشيرًا إلى أن العاصمة الإدارية كانت بالأمس القريب حلمًا يراود المصريين جميعًا واليوم باتت حقيقة تناطح السحاب، بعد نجاح الحكومة خلال 4 سنوات فقط في تحويل الحلم إلى واقع يبرهن على عظمة مصر وشعبها وتحقيق نجاحات وفق أعلى المقاييس العالمية.

مؤتمر نقابة المهندسين

ولفت إلى أن العاصمة الإدارية ليست مشروعًا عمرانيًا ووجهة استثمارية هي الأكبر في المنطقة فحسب بل هي تجسيد لإرادة دولة بكل مؤسساتها جعلت من طموحات الشعب العريق حقًا مكتسبًا له.



وأضاف المهندس حمادة تغيان أمين عام النقابة، أن ما يحدث في العاصمة الادارية يجعلها بمثابة الأيقونة لمرحلة سياسية وتاريخية من تاريخ وطن يحارب من أجل الاستقرار والبناء بعد سنوات من التوتر والفوضى، فذلك المشروع الهام خلق جيلًا من المطورين وشركات المقاولات بمختلف الشرائح، بل وخلق معه الملايين من فرص العمل بجميع القطاعات المرتبطة بالبناء والتشييد، والتي استفاد منها المهندسون بكافة التخصصات، منوهًا إلى أن العاصمة الإدارية مشروعًا استثماريا واعدًا من الدرجة الأولى، فالمنطقة التى أقيم عليها المشروع كانت صحراء جرداء وتحولت بفضل العقول والأيادي المصرية إلى قيمة مضافة كبيرة للاقتصاد القومي حيث كان تقييم المتر عند البدء في إنشاء المشروع نحو مائة جنيه فقط ووصل الآن إلى 17 ألفا في بعض المناطق بعد توصيل المرافق.

مؤتمر نقابة المهندسين



وأشار المهندس أبو العيون عرفات توني أمين صندوق النقابة في كلمته إلى أن العاصمة الإدارية سوف تساهم بشكل جذري فى حل مشكلة التكدس السكاني والازدحام في عاصمة مصر ليعود للقاهرة جمالها ورونقها وحضارتها التي أنهكها الزحام، فعلى مساحة 170 ألف فدان تقام تلك المدينة التى تمثل شكل الجمهورية الجديدة التي تواكب العولمة، ومن المقرر لها أن تستوعب نحو ستة ملايين ونصف نسمة، وسوف تخدم جميع فئات الشعب المصري، وسيتم نقل جميع الوزارات والهيئات الحكومية إليها، وروعي في تصميمها أن يتوسطها نهرًا أخضر محاكاة لنهر النيل العظيم، وهي تقدم للعالم نموذجًا حضاريًا وإنسانيًا ببيئة حياتية بمفهوم مبتكر وتنمية عمرانية متكاملة تسمو بحياة كريمة وعدالة اجتماعية متواصلة وخدمات إنسانية كريمة وتنمية مستدامة تحترم شخصية الزمان والمكان معًا.

مؤتمر نقابة المهندسين



وأوضح المهندس عمرو إبراهيم الحداد، عضو مجلس الإدارة ومقرر لجنة الإسكان والمشروعات بالنقابة ومنسق المؤتمر أن مخطط العاصمة الإدارية يهدف إلى ضخ المزيد من الدماء الجديدة لمصر، وذلك من خلال إنشاء أحياء وفق مواصفات قياسية عالمية ومجتمعات واعدة عمرانيًا تليق بمصر ومكانتها، لافتًا إلى أن المباني بالعاصمة الإدارية سوف تشغل نسبة 40 % فقط من إجمالي المساحة بها والتي تبلغ 170 ألف فدان، وسوف يتم توزيع تلك المساحة على 20 حي سكني، بتعاون قطاعات مختلفة في البناء مثل شركات القطاع الخاص والحكومة والمطورين العقاريين، مشيرًا إلى أن استضافة النقابة لهذا المؤتمر يأتي إيمانا بالدور الهام والمحوري لها، وحرصًا من النقابة على دفع عجلة الاستثمار بالعاصمة الإدارية الجديدة.