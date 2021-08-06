خطوات الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2021 على الدستور

أيام قليلة جدا تفصلنا عن موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2021 عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم وفقا لما أعلنه الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

وينتظر طلبة وطالبات الصف الثالث الثانوي 2021 وسط قلق وترقب ظهور نتيجة الثانوية العامة 2021 عبر بوابة الثانوية العامة لتحقيق طموحهم في دخول كليات القمة التي لطالما حلموا بها.

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2021

وكان الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أعلن موعد ظهور نتيجة الصف الثالث الثانوي 2021 سوف يكون خلال 15 و18 أغسطس August عبر بوابة الثانوية العامة ولا يمكن تحديد موعد محدد، موضحا أن عمليات تصحيح مواد الصف الثالث الثانوي بدأت من منتصف شهر يوليو الماضي ومستمرة حتى الآن وعقب الانتهاء سيتم رصد الدرجات والنتيجة الرسمية عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم، مؤكدا أنّ عملية التصحيح سوف تتم إلكترونياً ولا يوجد بها أي عنصر بشري في التصحيح أو تقدير صحة الإجابات.

مؤشرات نتيجة امتحانات الثانوية العامة 2021

وأكد الوزير أن مؤشرات نسب النجاح في المواد التي تم الانتهاء من تصحيحها مطمئنة جدا مقارنة بالسنوات الماضية، وقال إنه لا داعي للخوف أو القلق، وسف نهنئ أولادنا المجتهدين قريبا.

خطوات الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2021

أولا يقوم الطالب أو الطالبة أو ولي الأمور بالدخول إلى موقع بوابة الثانوية العامة المصرية www.thanwya.com.

وسوف تضع وزارة التربية و التعليم الرابط المباشر فور ظهور النتيجة رسميا.

يدخل الطالب البيانات المطلوبة منه مثل رقم الجلوس.

ثم يضغط على نتيجة الصف الثالث الثانوي .

وتظهر درجات كل مادة ودرجة النجاح في كل منهم والمجموع الكلي والنسبة المئوية.

ويقدم موقع الدستور الإلكتروني خدمة الحصول على نتيجة الصف الثالث الثانوي فور ظهورها رسميا عبر إرسال رقم الجلوس ويتم إرسال نتيجة الثانوية العامة 2021 للطالب فور الإعلان عنها رسميا.

يمكن للطالب تسجيل رقم جلوس الصف الثالث الثانوي من هنـــــــــــــــا

وتتمنى جريدة الدستور لطلبة وطالبات الصف الثالث الثانوي 2021 كامل النجاح والتوفيق والتفوق في النتيجة.