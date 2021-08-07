أسرة بالمنوفية تلقى أطفالهم بالشارع.. والأهالى: قالو مش عايزينهم

سادت حاله من الغضب بين أهالي مركز تلا بالمنوفية مساء أمس بسب ترك أبوين ل 4 أطفال في الشارع أكبرهم سنًا في الصف الرابع الإبتدائي والأصغر عمره عام ونصف، موجودين في الشارع دون أهل.

وتواصل الأهالي مع عدد من المسئولين لإنقاذ الأطفال وخصوصا الطفل الصغير الذي يعاني من مشاكل في القلب، ليوجه محمد موسى نائب محافظ المنوفية كلا من رئيس مركز ومدينة تلا ووكيل وزارة التضامن بالمنوفية بالتحرك سريعا وإنقاذ الأطفال واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لحمايتهم.

وأكد محمد ابو ستيت أحد شهود العيان أنهم تواصلوا مع الأب المنفصل عن الزوجة، لكي يأتي ويأخذ أولاده، لكن كان الرد صادم ورفض الحضور لأخذ الأطفال قائلا حسب وصفة "سيبهم يموتوا"، مضيفا أنهم تواصلوا مع أسرة الأم ليحضروا ويستلموا الأبناء وكان الرد لا يختلف عن رد الأب، ليؤكد الجد أنه ليس له أحفاد وأن والدهم استلمهم بقرار محكمة.

وأكد أبو ستيت شاهد العيان أن الطفل المريض دخل المستشفى بعدما تطوع أحد أهالي الخير بإحضار شقيقته لتكون مرافقة للطفل، وسط حسرة من جميع المتواجدين على قسوة قلوب الزوج والزوجة، فيما استضاف أحد الأهالي باقي الأطفال في بيته حتى الصباح لتسليمهم لمديرية التضامن الإجتماعي.

وتابع أن قوة من مركز شرطة تلا وصلت للمكان وحاولت تسليم الأطفال لأسرة الزوجة لرعايتهم، ولكنهم رفضوا ذلك، ووعد الأهالي المتواجدين من أبناء القرية الأسرة بتحمل مصاريف إعاشتهم لو الأم تسلمتهم لكن الجد رفض ذلك وصمم على عدم استلامهم.

وبالضغط تم تسليم الأطفال للأم بمحضر في قسم شرطة تلا واقرارها بمعاملتهم معاملة حسنة، كما تم توفير مصدر رزق للأم من قبل وزارة التضامن حتى تتمكن من الانفاق عليهم، وتعهدها أمام الحضور بالحفاظ على أبناؤها.